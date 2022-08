Dalla provincia di Cuneo: il 13 agosto l’imperdibile concerto all’alba ad Ostana con i 'GuerzonCellos'

Doppio evento per 'Jazz Visions', sabato 13 agosto. Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno si ritorna ad Ostana (in provincia di Cuneo), in località Pian del Charm, a 1600 m. di altitudine, (raggiungibile in auto) per il concerto all’alba.



Alle 6,32 il sole sorge sul Monviso, trasformando magicamente il paesaggio in pochi minuti. A quell’ora, in un contesto naturalistico unico che si affaccia sul Re di Pietra, i GuerzonCellos, vale a dire Tiziano ed Enrico Guerzoni, figlio e padre, imbracceranno i loro violoncelli.



Interpretazioni furiose di classici barocchi e ri-arrangiamenti creativi di brani jazz e rock trasformano i concerti dei GuerzonCellos, in una performance altamente sofisticata. L’apice delle loro capacità tecniche e creative si trova nelle loro stesse composizioni quando mescolano influenze musicali del XVIII secolo, elementi psichedelici, jazz, improvvisazioni e folk tradizionali. Un’energia eccezionale incontra il virtuosismo rendendo i loro concerti un’esperienza unica.

A seguire colazione offerta dall’associazione Class & Jazz, che cura tutta la stagione di Jazz Visions.

La giornata prosegue con una piacevole camminata di 40 minuti, in collaborazione con la Compagnia e Rete del Buon Cammino, seguendo il sentiero che conduce alla Vardetta, località incantevole, nel comune di Paesana, dove alle ore 11 è previsto il concerto dei Braxophone, composto da Michele Verra e Giuseppe Notabella alla tromba, Filippo Ansaldi al sax, Lorenzo Reina al trombone, Giovanni Forti alla tuba/susafono e Daniele Danzi alla batteria.





Il mix dei Braxophone è un cocktail musicale che sa di evergreen alla Sinatra, con un retrogusto dixie alla Armstrong che sfocia in un bouquet fruttato di standards alla Duke Ellington.



Un cuscino e una coperta saranno il modo migliore per prendere posto dove la natura fa da padrone. È consigliato prenotare in anticipo per poter organizzare al meglio la colazione!

Il biglietto comprende i due concerti e la colazione.

Ingresso 15 euro - Ridotto 12 euro, fino a 18 anni e oltre i 65

Acquisto biglietti: https://www.jazzvisions.it/it/concerto-all-alba.php

Per informazioni: info@jazzvisions.it - 347 3141294