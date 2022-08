Riviera Trasporti Piemonte cerca autisti da assumere a tempo indeterminato, prorogati i termini per le candidature

Riviera Trasporti Piemonte proroga i termini per la ricerca autisti con patente D e CQC per l'assunzione a tempo indeterminato con patto di prova.

L'azienda ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione di personale con profilo professionale di “operatore di esercizio” par. 140 del vigente contratto di lavoro nazionale autoferrotranvieri per attività di guida autobus per servizio di trasporto pubblico di persone o scuolabus e attività accessorie.

Il contratto potrà essere full time con residenza lavorativa in provincia di Cuneo o Imperia.

Ogni comunicazione relativa all'avviso è sul sito www.rtpiemonte.it

Il termine della presentazione delle domande è prorogato al 4 agosto alle 10.

In ragione della proroga l'elenco dei candidati ammessi con o senza riserva sarà pubblicato sul sito della società entro le 14 del 4 agosto.

Le prove di selezione si svolgeranno i 5 agosto alle 9 nella sede amministrativa di Imperia.