È morta Vittoria Arienti vedova Salvaterra: Polisportiva Vallecrosia Academy in lutto

Lutto nella Polisportiva Vallecrosia Academy per la scomparsa di Vittoria Arienti, la mamma della tesoriera della società biancorossa, Dima Salvaterra. È mancata all'affetto dei suoi cari, all'ospedale di Imperia, all'età di 83 anni.

«È morta Vittoria Arienti vedova Salvaterra. Era la mamma della nostra tesoriera, Dima Salvaterra» – annuncia la società biancorossa – «Inoltre era la nonna di Tommaso, Filippo e Riccardo Salvaterra, i figli del nostro caro amico Mircko Salvaterra, dirigente del settore giovanile e tesoriere biancorosso scomparso nel 2020». In questo difficile momento, la società, il presidente Vincenzo Todaro, i dirigenti, i tecnici e i calciatori porgono le più sentite condoglianze alla famiglia di Dima: «Desideriamo porgere le più sentite condoglianze a Dima e a tutta la famiglia».

Il funerale di Vittoria Arienti si terrà lunedì 1° agosto alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta. Dopo la celebrazione della santa messa il feretro proseguirà per l'Ara crematoria. La famiglia non desidera fiori ma opere di bene da devolvere a Ail-Onlus c/c postale n° 873000 intestato a Ail-Onlus in via Casilina 5 - 00182 Roma o Iban IT30S076010320000000087300.