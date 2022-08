Quali sono i benefici degli integratori al magnesio e perché sono importanti?

Il magnesio è uno dei minerali più importanti per la salute del nostro corpo. Questo macro-elemento, non a caso, viene coinvolto in oltre 300 processi enzimatici dell'organismo ed è essenziale per la produzione di energia, per la sintesi proteica e per le funzioni muscolari. Il magnesio svolge anche un ruolo fondamentale nel mantenimento della densità ossea, del normale ritmo cardiaco e della conduzione nervosa. Una carenza di magnesio può provocare un'ampia varietà di problematiche, ed è in questi casi che può risultare più che utile l'assunzione di un integratore.

Quando risulta utile l'assunzione di un integratore al magnesio?

Un magnesio integratore, i cui benefici possono essere approfonditi presso i blog specializzati, è consigliato quando è necessario reintegrare questo importante minerale nell'organismo. Questa necessità può essere ad esempio provocata da una carenza alimentare, come lo scarso consumo di verdure a foglia verde, o da altre casistiche come l'eccessiva sudorazione, che si verifica spesso in stagioni molto calde come l'estate.

Non a caso, anche gli sportivi fanno un uso frequente di questi integratori, per favorire il recupero dopo un allenamento intenso e per prevenire i crampi. È importante sapere che il magnesio non viene integrato nell'organismo con le stesse modalità degli altri minerali. Infatti, solo il 30% circa del magnesio assunto viene effettivamente assorbito nel sangue. Ciò significa che, per essere efficace, un integratore deve essere di buona qualità e ad alto assorbimento, in modo tale da poter ripristinare la quota fisiologica richiesta dal proprio organismo.

Quali sono i vantaggi del magnesio e perché è così importante?

Il magnesio è un minerale che ha un'ampia gamma di benefici, alcuni dei quali descritti già in precedenza. Uno dei ruoli più importanti del magnesio riguarda il suo contributo alla regolazione dei livelli di calcio nell'organismo. Il calcio è essenziale per avere ossa e denti forti, e per evitare problematiche come l'osteoporosi, e il minerale in questione risulta a dir poco prezioso.

Il magnesio viene coinvolto anche nel funzionamento dei nervi e dei muscoli, e contribuisce a rilassare i vasi sanguigni, il che favorisce il mantenimento dei corretti livelli di pressione. Questo minerale può inoltre aiutare a prevenire l'emicrania, ed è stata dimostrata la sua efficacia nell'alleviare i sintomi della sindrome premestruale. Come se non bastasse già questo, si ritiene che il magnesio rafforzi anche il sistema immunitario, rendendolo un importante alleato nella lotta contro raffreddori, influenze e infezioni.

Inoltre, questo macro-elemento svolge un ruolo decisivo nella produzione di energia, e la sua presenza è necessaria per il mantenimento delle corrette funzioni metaboliche dell'organismo. Per i suoi innumerevoli benefici, dunque, il magnesio viene attualmente considerato come una vera e propria panacea.

Naturalmente è bene specificare che nessun integratore può sostituire una dieta sana ed equilibrata, e che prima di assumere qualsiasi supplemento sarebbe il caso di chiedere un consiglio al proprio medico di fiducia. Questo per via del fatto che il sovradosaggio di magnesio potrebbe provocare degli effetti collaterali all'organismo, con problematiche ai reni o allo stomaco, con sintomi come crampi e diarrea.