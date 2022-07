Sanremo: una domenica all'insegna dei giochi di società con 'Ludoseum'

Domenica 31 luglio dalle 10 alle 18, presso il Floriseum (nei giardini di Villa Ormond) si terrà l'evento "Ludoseum". La celebre associazione cittadina Caruggi&Dragons proporrà una giornata all'insegna di giochi di società e molto altro. Una manifestazione a ingresso libero e per tutte le età.

"Non aspettatevi il classico Monopoly o Risiko, Ludoseum è l’occasione giusta per provare giochi ed esperienze nuovi, come ad esempio 'Dungeons&Dragons', famosissimo gioco di ruolo amato anche da personaggi famosi, come Vin Diesel, e riportato alla ribalta da serie tv popolarissime come Riverdale o Stranger Things. - raccontano gli organizzatori - Dedicati a grandi e piccini, ci saranno giochi davvero per tutti i gusti, dai più rapidi e divertenti a quelli più strategici e impegnativi. Tra gli eventi della giornata, il torneo di Mario Kart vedrà premiati i primi quattro classificati, ma non vi sveliamo con cosa, vi diciamo solo che simpatici omaggi non mancheranno anche a tutti gli altri partecipanti".

"Che sia un’occasione per sfidare i propri amici, per conoscere nuove persone o per curiosare in una realtà già presente ormai nelle grandi città di tutto il mondo, il Ludoseum è un evento aperto a tutti, dagli appassionati ai curiosi che vogliono provare qualcosa di nuovo. - sottolineano - I giochi verranno spiegati e moderati dallo staff dell’associazione, gratuitamente. Tra gli sponsor che contribuiscono all'evento figurano nomi più che noti nel panorama ludico, come DV giochi, Ghenos e Dal Tenda. Insomma, una buona occasione per poter saggiare, anche a Sanremo, la realtà delle fiere ludiche che ospitano, solo a livello italiano, centinaia di migliaia di visitatori ogni anno".