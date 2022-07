SUGGERIMENTI PER LA SCELTA DEI CASINO ONLINE IN ITALIA

Gli esperti di CasinoAffidabile.com ricercano, selezionano e aggiornano continuamente la lista dei migliori casinò online per offrire agli utenti un’esperienza di gioco sicura, affidabile e divertente.

Indipendentemente dalle scelte di gioco, è necessario assicurarsi che la reputazione del sito sia inattaccabile e che soddisfi i requisiti più importanti.

Sicurezza

In primo luogo, secondo quanto conferma CasinoAffidabile.com ciò che certifica un sito di casinò online è la licenza ADM. È possibile trovare oltre all’acronimo ADM anche quello AAMS che è la vecchia denominazione. Di fatto, sono la stessa cosa: l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), organo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato assorbito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

La licenza diventa, di fatto, una sorta di “marchio di fabbrica e le informazioni che questa deve contenere sono: il nome, l’indirizzo dell’operatore, il logo, il nome dell’ente regolatore e, infine, il numero di licenza valido. Se solo uno di questi elementi non è presente allora il casinò online non è sicuro: il consiglio è di non giocare con soldi veri su quel sito!

Servizio Clienti

Ogni casinò online deve averne uno che possa fornire supporto sia tramite telefono, mail o in live chat in tutte le fasi: dalla registrazione al pagamento, dal gioco alla riscossione delle vincite.

Tutela dei dati personali

Tra cookie e registrazioni on line il tema privacy è al centro dei pensieri di chiunque navighi sul web. Se poi associamo anche l’inserimento di dati personali che vanno oltre la semplice mail, come ad esempio un metodo di pagamento, la sicurezza diventa imprescindibile.

Tutti i Casino online certificati AAMS/ADM sono particolarmente attenti all’uso dei dati sensibili. Lo sono perché la sicurezza serve a salvaguardare non solo l’utente ma anche il sito da eventuali attacchi informatici.

Pagamenti e depositi

Un buon casinò deve offrire una vasta gamma di metodi di pagamento per garantire i depositi e i prelievi per la riscossione delle vincite in tutta sicurezza. I circuiti più utilizzati sono VISA e Mastercard, mentre i canali più utilizzati sono le Carte di credito, di debito e prepagate. Gli altri sistemi di pagamento utilizzati sono gli Wallet digitali. I più conosciuti e diffusi sono PayPal, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. A questi si aggiungono metodi pagamento online prepagati che non necessitano di un conto in banca come Paysafecard e Neteller.

Bonus e Promozioni

I Bonus di benvenuto, le promozioni e i programmi di loyalty sono degli ottimi elementi per fidelizzare il cliente. Ad un primo sguardo queste offerte potrebbero sembrare tutte uguali, ma in realtà non lo sono: innanzitutto è consigliabile leggere attentamente le condizioni in modo da evitare fraintendimenti e delusioni. Può, infatti, capitare che sia il casinò online a non essere chiaro nello spiegare la promozione ma è altrettanto vero che spesso gli utenti non hanno tempo da dedicare alla lettura dei T&C (Termini e condizioni del servizio). Non bisogna mai lasciarsi ingannare dall’importo offerto, non sempre la cifra alta è sinonimo di convenienza!

Occorre prestare massima attenzione: alla durata dei bonus di benvenuto (che varia in media da 14 a 30 giorni); ai cosiddetti playthrough (parametri che prevedono un certo numero di puntate prima di riscuotere il bonus); ai giri gratis nelle slot machine (free spin); ai bonus senza deposito per testare i giochi senza spendere soldi reali; ai programmi di loyalty, che devono essere valutati dato che spesso tendono a promuovere tipologie di gioco particolari e specifiche.

I giochi

Il catalogo dei giochi è uno degli aspetti fondamentali e questo è piuttosto ovvio dato che costituiscono la loro principale attrattiva.

Nella stragrande maggioranza dei casinò online il prodotto di punta è per lo più la slot machine.

Gli altri giochi che possiamo trovare e che possono rendere l’esperienza di un giocatore particolarmente interessante sono, per citarne alcuni, il jackpot, il poker, il baccarat, la roulette e il blackjack; se la qualità streaming è buona, un’esperienza sicuramente notevole è data dalla possibilità di giocare con un croupier.

RNG e RTP

I due sistemi di RNG (Random Number Generator) e RTP (Ritorno Per Giocatore) sono le due sigle fondamentali da conoscere.

L'RNG è uno dei metodi più sicuri che garantisce l'imparzialità della giocata, grazie alla casualità e all'affidabilità del sistema che garantisce al giocatore imparzialità e sicurezza. Le due funzioni essenziali sono: La Hit Frequency (la frequenza di pagamento della combinazione vincente) e il payback Rate (la percentuale di ritorno di rimborso).

L’RTP i è il ritorno statistico di un determinato gioco, espresso in percentuale. Più è alto il suo valore, più alta sarà la probabilità di vincita. Ma come per le scommesse, se l'RTP è basso il valore finale della vincita sarà più alto: più si rischia più alta sarà la vincita.

La maggior parte dei casino pubblica sul proprio sito internet le percentuali di ritorno al giocatore che consentono di avere una visione generale delle vincite e delle percentuali di vittoria. Questi tassi, regolati da algoritmi variano da casino a casino e da gioco a gioco.

Live Streaming

Un buon sito di casinò deve offrire varierà di giochi e di fornitori che producono software affidabili con uno standard di sicurezza elevato. Quindi non devono costringere l’utente a utilizzare un client desktop.

La tendenza attuale è di utilizzare app per lo più native (Android e IOS) e se queste non sono disponibili si utilizzano le web app, cioè si gioca tramite il browser del device (smartphone, tablet, etc.). Grazie all’innovazione tecnologia il divario tra desktop e mobile si è praticamente annullato, offrendo all’utente un’esperienza di gioco pressoché identica.

Per concludere possiamo affermare che i casino online abbiano letteralmente surclassato quelli tradizionali e che per giocare è sufficiente avere una buona connessione e a portata di mano il proprio smartphone, pc o tablet.

Prima di iniziare a divertirsi giocando su questi siti è necessario ricordare sempre alcune regole basilari: il gioco d’azzardo è vietato ai minori di 18 anni e questo può creare dipendenza patologica e quindi è necessario giocare con moderazione. A questo proposito ricordiamo che l’ADM e anche molti casinò online sono promotori di programmi di sensibilizzazione sulle insidie che la dipendenza dal gioco può nascondere.

Per fugare eventuali dubbi e verificare la presenza dei fattori elencati in questo articolo è consigliabile fare una ricerca sul web cercando le opinioni degli esperti e dei giocatori sui forum e siti specializzati per avere la certezza di fare la scelta giusta.