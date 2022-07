La sanremese Paola Arrigoni continua a esporre i suoi quadri: dal 22 luglio sarà a 'Spoleto Arte' (Foto e Video)

La sanremese Paola Arrigoni, ex Consigliere comunale di Sanremo, nel 2022 è stata selezionata ed ha esposto quadri e sculture a Milano all’Internazional Art Prize Frida Kahlo, a Genova alla 17a Mostra mercato d’Arte Moderna e Contemporanea, a Venezia alla Pro-Biennale, a Monaco ad Art3F Mostra Internazionale d’Arte e a luglio due sue opere parteciperanno a Spoleto Arte.

La grande mostra internazionale ‘Spoleto Arte’ si aprirà venerdì 22 luglio con la presenza del curatore e giornalista Salvo Nugnes e del prof. Vittorio Sgarbi presso lo storico Palazzo Vescovile - Terrazza Frau a Spoleto.

Paola Arrigoni spiega: “Devo ammettere che questo 2022 mi ha riservato numerose soddisfazioni considerando che siamo solo a luglio. Spoleto Arte è un evento a cui tengo particolarmente e sono felice di parteciparvi anche perchè hanno selezionato due quadri su cui ho sperimentato molto, con gioia, pazienza e ho curato ogni minimo dettaglio con maniacale attenzione. Nel quadro ‘Mordi la mela’ ho lavorato la resina prima della sua solidificazione dandole forme particolari e ho inglobato caramelle gommose, cioccolato, smarties che sono diventate grattacieli. Ho inserito anche croccantini, glitter, bottoni, lettere, carta colorata, alluminio, e molto molto altro ancora. Ho utilizzato colori acrilici”.

“Nel quadro ‘PuzzleMente’ ovvero i pensieri che emergono è la mia rappresentazione di pensieri che fuoriescono in modo inconsapevole, irrazionale e possono inquinare la mente. Può succedere a tutti ed ecco il perché dello specchio centrale dove ognuno potrà vedersi ed essere al centro del quadro. Per questo quadro ho scattato prima una foto particolare sul mare che poi l’ho tramutata in puzzle per rappresentare la mente, ho utilizzato anche colori acrilici. I pensieri li ho modellati con la resina. Sono forme particolari che emergono frantumando il puzzle. Ho colorato la resina con un colore brillante mantenendo la trasparenza perché i pensieri a volte si mimetizzano e ne vieni avviluppato senza preavviso. Sicuramente sono quadri particolari e spero possano regalare emozioni o divertire o almeno incuriosire le persone”.