Vallecrosia: spiaggia pet friendly, Perri “Noi molto amici e sensibili alle esigenze degli animali”

Durante la seduta del Consiglio comunale di Vallecrosia del 23 giugno è stata discussa un’interpellanza del Consigliere di ‘Voi con Noi’ Fabio Perri per conoscere i motivi per cui l’Amministrazione, nonostante la piena stagione balneare, non abbia ancora provveduto alla realizzazione di una spiaggia dedicata agli animali da affezione.

“Per una città di mare e nello spirito del rilancio turistico come dovrebbe fare Vallecrosia – dice Perri - non ci si può dimenticare di offrire alle persone la possibilità di venire in vacanza e non solo avendo la possibilità di trovare i servizi necessari per il proprio animale. Si chiama attenzione. Rispondendo alla mia interrogazione l’Assessore Fazzari ha dichiarato che la spiaggia dedicata agli animali di affezione non è stata attrezzata perché le due procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento e la gestione della stessa hanno avuto esito negativo e che comunque così come previsto dalla legge regionale del 2000 è stata solo individuata un’area in cui è consentito portare gli animali domestici apponendo solo dei cartelli”.

“Mi sono allora preoccupato di chiedere all’assessore – prosegue Perri - come mai non fosse ulteriormente bandita l’area per la spiaggia magari creando stimoli diversi a tutti coloro che volessero partecipare dandone maggior visibilità e promozione, in quanto molte persone mi hanno contattato per comunicarmi che non sapevano di questa spiaggia e che sarebbero stati interessati, visto anche l’importante investimento da farsi. Inoltre ho esplicitamente e pubblicamente richiesto di attrezzare la spiaggia libera da loro individuata e contrassegnata dai soli cartelli con appositi servizi come cestini dedicati, ombreggianti, porta sacchetti e ciotole, una doccia adatta agli animali, ma mi è stato risposto che avrebbero dovuto attendere l’approvazione della variante del PUD presentata in regione”.

“Per portare un contributo costruttivo pertanto – continua il consigliere Fabio Perri – ho ritenuto necessario non solo fare un’attenta consultazione della variante al vigente PUD (Progetto di Utilizzo comunale della Aree demaniali marittime) inviato dal Comune alla Regione Liguria per la concessione del nulla osta, ma anche documentarmi sulla legge regionale del 2000 alla quale l’assessore faceva riferimento e a quanto è previsto. Quanto è emerso è chiaro e lampante segnale ossia che questa amministrazione, diversamente da quanto annunciato con il loro programma elettorale, è poco attenta ai bisogni dei nostri amici a 4 zampe, probabilmente poco interessata a loro. La Giunta comunale, infatti, ha di fatto cancellato il tratto di arenile destinato anche ai cani, destinando la spiaggia libera attrezzata per l’accesso e i servizi ai cani a spiaggia libera, ma la legge del 2000 non vieta l’installazione di quanto da noi richiesto ma definisce che tale installazione è a carico dei comuni”.

“Alla luce di tutto ciò non mi spiego – continua il consigliere Perri – su quali basi l’Assessore Fazzari abbia fondato la risposta; nonostante anche in questo caso questa Amministrazione si è sempre professata amante degli animali da una parte, anzi, in campagna elettorale aveva puntato molto sulla sensibilizzazione dei loro diritti e sulla tutela del loro benessere, ma dall’altra ha disatteso completamente le indicazioni, addirittura c’era qualcosa ed è stato eliminato. L’Amministrazione Biasi in questi quattro anni poco o nulla ha fatto a difesa degli animali, nonostante gli impegni presi con gli elettori come la realizzazione del cimitero degli animali di affezione, aree in città dedicate a loro, punti di raccolta degli escrementi, distribuzione di sacchetti”.

Nello spirito propositivo chiedo pertanto a gran voce e per l’amore degli amici a 4 zampe ed i suoi padroni – conclude il consigliere Perri - che il comune a sue spese si adoperi entro questa stagione estiva ad installare cestini, ombreggianti, porta sacchetti e ciotole nella spiaggia libera delimitata dai cartelli al fine di rendere dignitosa, più accogliente e più adeguata possibile la permanenza sulle nostre spiagge di cittadini e turisti che a loro seguito portano un amico a 4 zampe a volte unico compagno di vita”.