Bordighera: dal 5 al 7 agosto ai Giardini Lowe musica protatonista con Banco del Mutuo Soccorso, Finardi e Bennato

Dal 5 al 7 agosto, a Bordighera, ritorna la rassegna ‘d’Autore e d’Amore’ organizzata dalla associazione ‘Aspettando Godot’. Sul palco sono attesi grandi ospiti della musica italiana: il Banco del Mutuo Soccorso, Eugenio Finardi, Ginevra Di Marco, Eugenio Bennato e Paolo Capodacqua.

"La Manifestazione prevista come di consueto nel suggestivo scenario dei Giardini Lowe si è ormai imposta all’attenzione generale da diversi anni, diventando uno tra gli eventi più attesi dell’estate nel ponente ligure. La rassegna giunta alla quinta edizione ha di fatto già scavalcato da tempo i confini locali, catturando l’attenzione di tanti appassionati disseminati sul territorio che guardano ancora con affetto e interesse alla grande Storia della Canzone d’Autore e della musica Prog made in Italy".



"La Rassegna ‘d’Autore e d’Amore’ si avvale del sostegno del Comune di Bordighera e il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia. - ricordano - Venerdì 5 agosto prima serata che come da tradizione sarà dedicata allo storico progressive. L’inizio è davvero ad 'alta frequenza emozionale', con il concerto della più che leggendaria prog-band Banco Del Mutuo Soccorso. In apertura di serata le esibizioni di Angelo Delfino e Valentina Pira, accompagnata alla chitarra da Davide Torriglia".



"Sabato 6 Agosto: assisteremo al grande ritorno di Eugenio Finardi in concerto a Bordighera, accompagnato da Giovanni Maggiore (Giuvazza) alle chitarre e Paolo Gambino (tastiere). Autentico cantautore di culto, capace di svelare la verità dietro ogni forma di rappresentazione artistica attraverso il racconto sincero, intimo e sfacciato nello stesso tempo, delle emozioni di un’intera generazione. Nella stessa serata anche lo special guest Paolo Capodacqua che proporrà alcuni brani del grande cantautore bolognese Claudio Lolli di cui è stato l’inseparabile chitarrista per moltissimi anni e alcune canzoni del suo recente disco ‘Ferite e Feritoie’. Opening Act Noma, vincitrice nel 2017 del premio COREALI, promosso dalla Regione Liguria. Sarà accompagnata dal chitarrista Claudio Cinquegrana".



"Domenica 7 Agosto chiuderà la rassegna Eugenio Bennato, di diritto tra i “mostri sacri” della Storica Canzone d’Autore Italiana. E’ considerato tra i più importanti autori ed interpreti della cultura e sonorità musicali mediterranee. Bennato sarà accompagnato da una band di grandi musicisti, per proporre il suo folk-rock arrembante e poetico nello stesso tempo. Il titolo del concerto è “W chi non conta niente”Sarà preceduto su palco da Ginevra Di Marco, grande cantautrice in netta ascesa di attenzione da parte di critica e pubblico, già vincitrice della Targa Tenco 2017 nella categoria ‘Interpreti’. Presenterà un Concerto dedicato a Luigi Tenco dal titolo “Quello che conta...". In apertura uno tra i più importanti artisti di strada italiani, Davide Laura e il suo inseparabile violino".



"La manifestazione sarà presentata da Mauro Selis e Giulia Cassini. Maggiori dettagli e prevendite biglietti sul sito dell’associazione organizzatrice www.aspettandogodot.it" - concludono