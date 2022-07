Le migliori località per un viaggio in barca sulle coste della Grecia

La Grecia: per un viaggio perfetto

La Grecia è conosciuta in tutto il mondo per essere stata la culla della civiltà Occidentale. Dall’antica Atene, patria di filosofi e di scrittori – patria della democrazia –, dall’antica isola di Creta, un tempo casa del Minotauro e della principessa Arianna, fino ad arrivare alle città guerriere come Sparta: ancora oggi la Grecia rimane un itinerario imperdibile per chiunque voglia concedersi un meraviglioso viaggio indietro nel tempo.

Ma la Grecia non è solamente storia e reperti archeologici: è anche un paese conosciuto per le sue splendide spiagge e per le sue acque cristalline: meta turistica privilegiata dei viaggiatori di tutto il mondo.

Da Corfù alle Isole Cicladi, dall’Isola di Rodi alla splendida e poco conosciuta isola di Hydra, oggi vi daremo alcuni consigli per organizzare il vostro viaggio in barca sulle coste della Grecia, alla volta delle migliori isole greche e delle isole greche poco turistiche.

Da dove partire?

Tutto è pronto: l’estate è arrivata, avete deciso di concedervi una vacanza in barca, ma… da dove cominciare? Prima di tutto, la barca: sapendo dove guardare, non è difficile organizzare il noleggio yacht in Grecia.

Il nostro consiglio è di dirigervi, prima di tutto, a Corfù: sia per la bellezza dell’isola che per la facilità con cui potrete raggiungerla. Dall’Italia, infatti, vi basterà prendere un traghetto da Ancona, Brindisi o Taranto per trovarvi catapultati nel mondo incontaminato dell’isola.

Qui, potrete noleggiare la vostra barca e mettervi in viaggio. Viaggiando in barca, eviterete gli affollamenti turistici che caratterizzano le città greche nel bel mezzo dell’estate: potrete concedervi un periodo in completo relax, al sicuro dalla ‘‘pazza folla’’.

Corfù è affascinante per varie ragioni: prima di tutto per la qualità delle sue acque e per la bellezza delle sue spiagge, ma anche per essere un crocevia di culture e di eredità differenti. L’isola infatti, fondata dai Greci, è stata nell’arco dei secoli sotto il dominio bizantino, angioino, veneziano, e di tutte queste civiltà porta ancora oggi i segni visibili.

Le Isole Cicladi e le isole greche poco turistiche

Da Corfù, l’itinerario imperdibile è quello delle Isole Cicladi. Santorini, Naxos, Paros, Siro, Delo: sono solo alcune tra le meravigliose isole che incontrerete durante la vostra navigazione.

Queste isole costituiscono un perfetto mix tra natura incontaminata e strutture ultramoderne: gli alberghi di lusso si alternano sapientemente a spiagge selvagge, gli affascinanti centri cittadini – stradine e vicoli di un’altra epoca – ad imperdibili calette poco frequentate.

Si dice che Santorini sia la più bella delle cittadine che sorgono nelle Cicladi: è imperdibile per via del colore bianco e accecante delle sue abitazioni e per via dell’eleganza dei suoi locali notturni.

Ma non sono da perdere anche le isole e i borghi meno conosciuti.

Per dirne uno, la baia del borgo marinaro di Livadi: dove non incontrerete gli affollamenti che caratterizzano le più conosciute tra le isole Cicladi.

Il nostro consiglio è quindi quello di visitare, dopo le isole note, alcune delle isole greche poco turistiche: prima fra tutte Koufonissi, la più bella tra le cosiddette “piccole Cicladi”. Potrete arrivarci, tra le varie maniere, navigando dall’isola di Mykonos.

Da non perdere anche l’isola di Hydra, dove i ricchi ateniesi vanno a trascorrere le loro vacanze. Qui, dunque, non incontrerete turisti provenienti da tutto il mondo: incontrerete per lo più persone del luogo, prova che l’isola sia da non perdere.

Vi segnaliamo anche l’isola di Alonissos e quella di Amorgos: entrambe poco conosciute dai turisti e frequentate dalla gente del luogo.

Adesso, non ci resta che augurarvi buon viaggio.