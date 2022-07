Sanremo: i piccoli della scuola dell'infanzia Asquasciati a Bajardo per un’esperienza magica ed indimenticabile (foto)

I piccoli della scuola dell’infanzia Asquasciati in ‘trasferta' a Bajardo. Ecco i ringraziamenti dei genitori per un’esperienza fuori dal consueto conteso scolastico.

“Per insegnare bisogna emozionare … e con i cuori colmi di gioia che noi genitori abbiamo visto rientrare da un’esperienza magica ed indimenticabile i nostri bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia Asquasciati, sezione coccinelle che hanno vissuto a Bajardo fuori dal contesto scolastico ormai concluso.

Ogni mente per accendersi ha bisogno di quella scintilla che si chiama curiosità e come per magia grazie alla maestra Roby che ha creato nel bosco una caccia al tesoro con il pirata Vittorio, i nostri piccoli si sono divertiti, hanno superato paure e portato a casa un vero tesoro. La loro valigia si è arricchita di coraggio, amore, lealtà, rispetto reciproco, condivisione e fantasia.

Il plauso va anche alle maestre Veronica, Laura e Valentina che hanno supportato e condiviso l’idea e l’organizzazione della maestra Roby che per tutto l’anno scolastico ha preparato i bambini ad affrontare questa esperienza con un mondo di indizi. Grazie di cuore perché i nostri figli sono pronti per affrontare la scuola primaria ed il mondo!!!”.