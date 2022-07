Sei un Agente Assicurativo o Immobiliare o un Consulente ed il tuo lavoro non ti gratifica per remunerazione e carriera? Clicca qui!

Continui a non essere contento del tuo lavoro? Non ci vedi prospettive di crescita e la remunerazione in assoluta verità non è quella che vorresti?

Succede molto spesso a Agenti Assicurativi che si sentono 'spremuti' e non valorizzati, a Agenti Immobiliari che per ottenere una remunerazione adeguata devono fare i salti mortali e spesso non ci arrivano neppure, a Consulenti, sopratutto nel settore dei servizi innovativi e del web, che prendono coscienza di non arrivare all'equilibrio finanziario necessario.

I primi sintomi sono il lavoro che pesa come un macigno. La noia nel fare cose che prima emozionavano. Il dover guardare sempre il conto corrente quando arrivano le provvigioni e la carta di credito. Il non avere la vera voglia di programmare le vacanze. Una sorta di insofferenza anche nei rapporti di famiglia che spesso sono certificati dalla frase 'non sei più quello/a che ho conosciuto'.

Cerchiamo persone come te, che vivono questa condizione, anche in parte.

Academy è il progetto che analizza il talento e lo rialloca a nuove opportunità, che non lo facciano più vivere questa condizione lavorativa e personale.

Academy in provincia di Imperia oggi può riallocare sino a 5 persone, perchè sono 5 i posti di lavoro che attendono una persona motivata.

L'inquadramento viene scelto con l'azienda. In questo caso sono segnati 5 assunzioni a tempo determinato per poi arrivare al tempo indeterminato. Insomma una carriera vera. Quali sono le aziende: 5 aziende leader della provincia di Imperia, inutile citarle adesso. Nessuna nel food (ristoranti, alberghi, spiagge,bar ecc), tanto per chiarezza. Sono tutte imprese solide, con una visione a lungo periodo, che stanno cercando professionisti per loro attività ben radicate.

Se sei nella condizione che ti abbiamo descritto, manda il tuo curriculum a media@morenews.it

La riservatezza è garantita. Si viene presentati alle aziende solo dopo che in 5 ore di confronto si è stabilito che ci sono le condizioni personali, professionali ed ambientali.

Un modo 'inglese' per riallocare lavoratori e incarichi, nuovo per la provincia di Imperia: di certo non mandare una mail se non ti senti di qualità.