Balneabilità, nuove strumentazioni per Arpal: "In caso di valori anomali verifiche entro 24 ore" (VIDEO)

Non sarà più necessario dover attendere quarantott'ore di tempo per sapere, una volta individuati nelle acque marine parametri di inquinamento e salubrità non conformi a quelli limite di riferimento, se si potrà o meno tornare a fare il bagno in determinati tratti di costa.

Dalla Marina di Andora, dove stamani è stata reinaugurata la boa meteo-marina di rilevamento dati su moto ondoso, temperature e vento (LEGGI QUI) è il direttore generale di Arpal Liguria Carlo Emanuele Pepe a dare l'annuncio di questa importante novità che verrà svelata completamente nei prossimi giorni.