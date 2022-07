Sanremo: arredo urbano, degrado in via Fratelli Asquasciati e segnalazione di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, Giorgio Mantovani, ci ha scritto in relazione all’articolo odierno sui problemi all’arredo urbano di Sanremo:

“Mi associo nel segnalare la disattenzione dell'Ufficio Strade del comune di Sanremo a qualunque intervento che non sia originato da una autodenuncia con apertura della pratica e versamento del relativo deposito: in questo caso la severità é massima sia per la durata dell'occupazione del suolo pubblico che per l'esazione del relativo deposito cauzionale che viene restituito con congruo ritardo. Quando invece l'intervento viene svolto senza autorizzazione alcuna, allora tutto fila via liscio come l'olio e viene fatta ancora una volta ‘franca’ in dispetto delle regole e della pubblica sicurezza ed incolumità. Allego le immagini del fatto che avevo ripreso il 30 giugno scorso e deciso poi di non inoltrare stanti i tanti annosi problemi come dal vostro articolo evidenziato, ma che, in quanto gesto di ‘comoda inciviltà’ andava segnalato. Un'impresa, probabilmente non locale, ha operato durante una decina di giorni la risistemazione del giardino di una unità immobiliare in via F.lli Asquasciati al piano terra del condominio Nike (ex albergo Nike appunto) e, forse per quell'intervento, non andava richiesta alcuna autorizzazione trattandosi di un'area privata delimitata, sebbene avesse comportato un cospicuo movimento terra. Ma quello che invece é accaduto é presumo per agevolare il trasporto in entrata e in uscita dei materiali, il taglio di una transenna ‘a U’ come scelta arbitraria ed autonoma, lasciando gli spuntoni ficcati nella sede stradale in aderenza al marciapiedi. Ebbene: una volta terminata l'opera, l'impresa non ha fatto altro che lasciare le basi dei tubolari tagliate (nemmeno ‘a raso’) che ora emergono, come steli di ferraglia a fianco del piano di calpestio del marciapiedi. Ciò con evidente pericolo sia per la incolumità dei passanti (inciampo, ferite da taglio) sia per gli pneumatici delle auto che dovessero urtarli o affiancarli. Nello stesso punto, dall'altro lato della strada, sul marciapiedi che fiancheggia il condominio Vismar giacciono, da almeno un anno, transenne ‘a U’ marcite alla base e cadute a terra. Alcune traballano ancora nella loro sede ma certo non adempiono più alle loro funzioni di protezione”.