Taggia: alla Bocciofila il concerto di fine anno dell'associazione DoReMusica (Foto)

Lunedì è andato in scena presso la Bocciofila Taggese il concerto di fine anno dell'associazione culturale DoReMusica che, dal 2016, si occupa di corsi di musica per adulti e ragazzi a Taggia. “ Dopo la versione ridotta dello scorso anno, aperta solo ad un numero limitato di persone, poter tornare a preparare e mettere in scena uno spettacolo dal vivo davanti ad un ampio pubblico è stato davvero emozionante ” afferma la vice presidente Claudia Murachelli.

“Un progetto di crescita importante per i ragazzi - dichiara Mirko Schiappapietre - in questa attività emerge tutta la preparazione relativa al proprio strumento, come la tecnica, la lettura, l'andare a tempo ma anche e soprattutto la capacità di ascolto e di adattamento in relazione a ciò che succede intorno. Quest'anno si sono uniti al progetto anche ragazzi esterni alle classi di strumento in un repertorio che é andato a toccare il pop, il jazz e il blues. Siamo molto soddisfatti del risultato”.