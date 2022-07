Ho cambiato vita!

Negli anni ho fatto un lavoro che tutti mi invidiano: organizzo regate di yacht in giro per il mondo.

Molti, infatti, mi chiedono se ho bisogno di un assistente anche alla pari!

Sì, per la maggior parte di noi è un sogno, lo so, ma l'ho fatto davvero (e lo faccio ancora) e vi assicuro che non è semplice

Cosa significa organizzare regate in tutto il mondo? Bene, in pratica sto aiutando un folto gruppo di velisti a navigare in giro per il mondo attraverso i luoghi più belli e unici della terra.

La regata non è una cosa estrema, quindi si naviga certo, ma ci si diverte anche e in 15 mesi si viaggia per il mondo attraverso luoghi come la Polinesia francese Galapagos Fiji Tonga Vanuatu Australia Indonesia Mauritius Sud Africa Brasile Namibia e Caraibi.

Fra i diversi viaggi di trasferimento, sono anche andato all'Isola di Pasqua e ho visitato tutti i paesi del Sud America tranne la Bolivia. Molti mi chiedono qual è il posto più bello che ho visitato. Molto difficile da dire; diciamo che se parliamo dell’aspetto naturalistico credo che quello che mi ha colpito di più è stato l‘arcipelago delle Galapagos: il posto è stupefacente, popolato da specie animali che non avevo mai visto e soprattutto una quantità di pesci incredibile e che non hanno paura dell’uomo!

Se invece parliamo della parte più culturale direi le Vanuatu, che sono un arcipelago di circa 300 isole che si trova fra le isole Fiji e l’Australia. In gran parte delle isole vivono come 100 anni fa, seguono ancora rituali antichissimi tipo quello di lanciarsi nel vuoto da piattaforme costruite sui pendii delle colline, attaccati solamente ad una liana alla caviglia, oppure bere la Kava una radice leggermente psicotropa e rilassante.

Invece se parliamo di un posto dove potrei anche vivere direi l’Australia; si l’Australia e non la Nuova Zelanda che trovo troppo isolata e poco popolata. In Australia invece c’è tutto quello di cui si può avere bisogno e de’ anche ben collegata agli altri stati vicini; le città sono abbastanza grandi ma se si vuole si può vivere in totale contatto con la natura.

Tutti bellissimi ricordi, sì, certo, ma una vita stancante, così ho deciso di cambiare!

Normalmente, il cambiamento di vita si fa nella direzione opposta: da una vita più tranquilla e normale a una più vivace e meno ordinaria.

Bene, io invece sto facendo il contrario, ne ho abbastanza di due vite parallele e lontane, 150 voli all'anno passando dall'hotel all'aereo e viceversa.

La pandemia mi ha aiutato, mi ha fatto respirare l'aria di casa, incontrato amici che non vedevo da molto tempo, iniziato a vivere di più nella mia città natale, Torino, ho aperto una web agency a Torino e adesso faccio il consulente web marketing e ho iniziato aiutare le piccole imprese nel settore del leisure, che comprende turismo, sport e intrattenimento, ad acquisire più clienti.

È interessante notare che posso fare il consulente di web marketing da quasi ogni parte del mondo; quindi, è ancora facile per me viaggiare, come un vero nomade digitale.

Ho avuto anche l’incarico da un'importante scuola di vela in Italia come direttore tecnico, così ho ricominciato a navigare nel Mediterraneo.

Certo, seguo sempre le regate, ma da libero professionista, per non stare fuori dall'Europa per 9 mesi l'anno, ho deciso di limitarlo a un massimo di 3 mesi suddivisi in 3 blocchi di 30 giorni distribuiti nell'anno.

La prossima dovrebbe essere Mauritius, Reunion e Sud Africa a settembre. Reunion, isola bella e poco conosciuta, la consiglio a tutti; tra l'altro fa parte della Francia e quindi dell’Europa; quindi, se vuoi puoi anche scegliere di restarci e viverci!