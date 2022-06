Coronavirus: scendono i nuovi casi ma oggi il tasso di positività sfiora il 25%, c'è un morto in provincia

Calo di nuovi casi oggi in Liguria, dopo il picco di ieri, ma la discesa è anche relativa al numero inferiore di tamponi rispetto alle 24 ore precedenti. Il tasso di positività, infatti, è in aumento.

In tutta la Liguria sono stati 1.686 i nuovi casi, dei quali 174 in provincia di Imperia, 219 in quella di Savona, 986 a Genova e 305 a Spezia. In regione sono stati effettuati 6.797 tamponi, dei quali 1.341 molecolari e 5.456 antigenici.

Come detto aumenta anche oggi il tasso di positività, al 24,80%. Nella nostra provincia crescono anche i ricoverati, oggi 16, uno in più di ieri e sempre nessuno in terapia intensiva. Salgono anche su base regionale, 211, ben 19 in più di ieri di ieri e con 3 in terapia intensiva (stazionari).

Anche oggi si registrano purtroppo tre morti, dei quali un uomo di 83 anni all’ospedale di Sanremo. Gli altri due a Genova. Continuano a salire (13.879) i pazienti in isolamento domiciliare, 795 più di ieri.

Sotto il bollettino e il dato sulle vaccinazioni