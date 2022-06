Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 29 giugno a domenica 3 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO



SANREMO

16.00-19.30. Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

IMPERIA



16.30. Ferrari Cavalcade 2022: tappa a Imperia di circa 145 Ferrari per l'evento Ferrari Cavalcade 2022 organizzato da Canossa Events. L'arrivo della prima macchina è previsto per le ore 16.15 in Calata Anselmi (lato piscina) e l'ultima Ferrari che uscirà (lato Dogana) è prevista 50 minuti dopo

17.00. ‘L’acqua: bene primario per l’agricoltura’: convegno sulla gestione delle risorse idriche da cambiamenti climatici e problematiche connesse alle criticità strutturali della gestione delle acque. Sala multimediale camera di commercio delle riviere di Liguria, via Schiva 29 (più info)

18.00. Per la Festa di San Pietro, Messa Solenne accompagnata dai canti della Corale San Maurizio, diretta dal M° Giorgio Revelli, nella Basilica Concattedrale San Maurizio + alle 21, processione per le vie di Porto Maurizio con la tradizionale ‘volata della cassa’, percorrendo di corsa la salita San Pietro sino alla piazzetta con inchino della Statua davanti al mare



VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

BORDIGHERA

18.00-23.00. ‘Arte ai Giardini Monet: sulle tracce del reale’: 5ª edizione dell’esposizione di arte contemporanea. A cura dell’Accademia Rivera dei Fiori G. Balbo. Giardini Monet, Via Monet, fino al 3 luglio, ingresso gratuito, info 349 3670442

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’10 settembre

OSPEDALETTI



21.00. Saggio della Scuola di Danza ‘Happiness ASD’. Auditorium Comunale

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Musica e intrattenimento alla Marina di San Lorenzo (tutti i mercoledì sino al 31 agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



ENTROTERRA

CERIANA



21.00. Concerto della Banda musicale di Ceriana per la Festa di San Pietro. Piazza Marconi



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





GIOVEDI’ 30 GIUGNO

SANREMO



16.00-19.30. Ultimo giorno della Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston



17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.15. ‘I Concerti di Villa Nobel - Estate Musicale’: concerto pianistico di Kanishka Saha dal titolo ‘Fra Classicismo e Romanticismo’ con musiche di Beethoven, Chopin, Schumann. Evento preceduto da una presentazione storico-musicale dal Prof. Fabio Marra. Al termine possibilità di ricco aperitivo nella suggestiva cornice del parco di Villa Nobel (10 euro), prenotazione obbligatoria 338 2987503 (più info)



20.00. Aperitivo con Musica live del ‘Berben Band Trio’: viaggio nel cantautorato italiano. Pico de Gallo, lungomare Vittorio Emanuele, info e prenotazioni, info 0184 574345 (più info)

IMPERIA



17.30. Incontro a cura di ‘Azione Imperia’ dal titolo ‘Ospedale Unico? Si può fare meglio’: ‘Stato di avanzamento del progetto ospedale unico di Taggia’ (Mario Manni); ‘Una proposta alternativa all’Ospedale unico’ (Paolo Puppo); ‘La petizione popolare’ (Carlo Limonta). Sala convegni della Bibloteca ‘L.Lagorio’ (registrazione QUI)



18.00-22.30. ‘La Forma dell'Anima’: mostra personale di Silvia Caimi a cura di Giammarco Puntelli. Villa Faravelli, fino al 17 luglio (orari apertura MACI, giovedì h 18.30/22.30, sabato h 9.30/12.30)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

19.00. Yoga al Forte a cura dell’associazione Pramiti. Forte dell’Annunziata (giovedì di giugno, luglio, agosto)

BORDIGHERA



17.00-19.00. Ping pong in giardino ai Giardini Lowe (il lunedì e giovedì fino al 5 settembre), info 349 0094219



18.00-19.30. ‘Omaggio alla terra’: mostra collettiva con esposizione delle opere di 12 artisti. Sede dell'UCD/Anpi in via Al Mercato 8, fino al 10 luglio, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

18.00-23.00. ‘Arte ai Giardini Monet: sulle tracce del reale’: 5ª edizione dell’esposizione di arte contemporanea. Alle 21, Body painting e performance teatrale con Valentina Gallinella e Marta Laveneziana. A cura dell’Accademia Rivera dei Fiori G. Balbo. Giardini Monet, Via Monet, fino al 3 luglio, ingresso gratuito, info 349 3670442

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’10 settembre

SAN LORENZO AL MARE

10.00-11.00. Lezione di Acquagym (tutti i martedì e giovedì fino al 18 agosto)

DIANO MARINA

21.00. Per la rassegna ‘Un mare di pagine’, Stefano Senardi presenta il libro su Franco Battiato ‘L’alba dentro l’imbrunire’ scritto per Rizzoli Lizard insieme a Francesco Messina. Letture a cura dell'attore Roberto Guidarini. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero, prenotazione per posto a sedere al 331 9968852

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00. 16ª edizione del Jumping Internazionale di Monte-Carlo si svolgerà ai piedi del Palazzo dei Principi. Porto di Monaco, fino al 2 luglio (più info)

18.00. ‘Il Principato di Monaco, otto secoli di rarità botaniche e gioielli naturali in un ambiente di straordinario pregio’: conferenza dell’esperta in educazione ambientale, ricercatrice e guida naturalistica, Debora Farnetani. Coordina Italo Muratore. Salle F de la Maison des Associations - A Casa d’i Soci, Promenade Honoré II 2 Bis



NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





VENERDI’ 1° LUGLIO



SANREMO



11.00. Presentazione del corso teorico pratico ‘Tecnico di Posturometria’ dell’Università degli studi dell'Insubria. Villa Nobel, corso Cavallotti 116 (programma)



18.30. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): inaugurazione mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto



19.00. Per i ‘Martedì Letterari estivi’, Gianmarco Parodi presenta il suo ultimo libro ‘Non tutti gli alberi’ (Piemme). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

19.00. ‘I Concerti di Villa Nobel - Estate Musicale’: concerto spettacolo dell’Ensemble Phonodrama dal Titolo ‘Senza libri, senza chitarra e senza cielo - Vita e musica nell’esilio di Giuseppe Mazzini’. Evento preceduto da una presentazione storico-musicale dal Prof. Fabio Marra. Al termine possibilità di ricco aperitivo nella suggestiva cornice del parco di Villa Nobel (10 euro), prenotazione obbligatoria 338 2987503 (più info)

20.30. Festeggiamenti di San Siro ‘Una comunità che fa festa’, ‘StraSanSiro’: maratona non competitiva per le vie del centro cittadino (più info)



21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



21.00. ‘Sanremo t’inCanta’: serata dove tutti possono chiedere di esibirsi con una canzone a loro scelta iscrivendosi ai provini ‘live’ presso il Bahama Star (Via Armea 61, telefono 380 7098908). Conduzione ed animazione a cura di Alex Penna e Agostino Orsino. Palco di Piazza San Siro (di tutti i venerdì di luglio ed agosto e i martedì del 2, 9, 16 agosto)

20.30. Dinner Show con Jerry Calà and Band al Roof Garden del Casinò, info 0184 595266 (più info)

21.30. Vanessa Tagliabue Yorke, una delle più importanti voci del jazz italiano, interpreta ‘Le più belle canzoni del Festival di Sanremo’ accompagnata dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Auditorium Franco Alfano (più info)



IMPERIA

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



18.30. Festa di condivisione dei risultati ottenuti dalla SPES con il Cinque per mille allietata dalla presenza di Fabrizio Barbera, chitarrista e cantante di Imperia. Giardino del Centro Spes di Roverino

21.00. Concerto di beneficenza dell'Orchestra Filarmonica Giovanile ‘Città di Ventimiglia’ a favore della Croce Verde Intemelia Onlus. Belvedere Resentello

BORDIGHERA



18.00-19.30. ‘Omaggio alla terra’: mostra collettiva con esposizione delle opere di 12 artisti. Sede dell'UCD/Anpi in via Al Mercato 8, fino al 10 luglio, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

18.00-23.00. ‘Arte ai Giardini Monet: sulle tracce del reale’: 5ª edizione dell’esposizione di arte contemporanea. A cura dell’Accademia Rivera dei Fiori G. Balbo. Giardini Monet, Via Monet, fino al 3 luglio, ingresso gratuito, info 349 3670442

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’10 settembre

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



TAGGIA



16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info e prenotazioni 338 6913335



RIVA LIGURE

21.00. Guido Monzitta in ‘Emozioni Italiane Live Tour’. Via Martiri della Libertà, Lato Ponente

SAN LORENZO AL MARE

19.00. Mercatino sul lungomare (tutti i venerdì sera di luglio e agosto)

DIANO MARINA

21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)



19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



21.00. Cartoon Theater all’Anfiteatro

CERVO



21.00. ‘La danza nella musica classica, da Brahms a Piazzolla’: concerto dell’orchestra Trillargento diretta dal M° Matteo Guerrieri. Piazza San Giovanni, ingresso libero (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

10.00. ‘Weekend della sabbia’: evento fieristico sulla passeggiata a mare, fino al 3 luglio



CIPRESSA



19.00. Escursione ‘Anello Torri e Caselle’ con cena al sacco



COSTARAINERA



18.00. Per l’Aperitivo con l'Autore, incontro con Fulvio Rombo. Centro storico

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

POMPEIANA

21.15. Per la rassegna letteraria ‘Amo Leggere’. la giornalista Fulvi Alberti presenta il romanzo di genere giallo ‘Nelle pieghe del tempo’. Conducono Angelo Giudici (Antea) e il vice sindaco Manuela Giraudo. Torre dei Panei in Costa di San Giuseppe

VESSALICO



18.00. Fiera dell’Aglio di Vessalico: incontri, dibattiti, show cooking e degustazioni + trucca bimbi + auto d’epoca, in collaborazione con Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, e molto altro. Piazze e vie del paese, fino al 3 luglio (il programma a questo link)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. Jazz au Château 2022: Festival del Jazz (tutti i venerdì sino al 9 settembre. Place du Docteur Maurel nella città alta (il programma a questo link)

MONACO

9.00. 16ª edizione del Jumping Internazionale di Monte-Carlo si svolgerà ai piedi del Palazzo dei Principi. Porto di Monaco, fino al 2 luglio (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





SABATO 2 LUGLIO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato di Piccolo Brocante in piazza San Siro



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

20.30. Festeggiamenti di San Siro ‘Una comunità che fa festa’: serata gastronomica danzante con un ricco menù da gustare in piazza e comodamente seduti a tavola, grazie al servizio camerieri offerto dalla Parrocchia con decine di volontari. Piazza San Siro, anche domani (più info)

IMPERIA

9.30. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata al centro storico e musei di Montegrosso Pian accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 327 0824866 (più info)

9.30-12.30. ‘La Forma dell'Anima’: mostra personale di Silvia Caimi a cura di Giammarco Puntelli. Villa Faravelli, fino al 17 luglio (orari apertura MACI, giovedì h 18.30/22.30, sabato h 9.30/12.30)

10.00. Inaugurazione del primo tratto della Ciclabile di Imperia. Piazzale Santa Luciaa Borgo Prino

16.00. Veleggiata sulla rotta dei Delfini 3.0. Evento a cura dell’associazione Delfini del Ponente e Yacht Club Imperia. Specchio acqueo davanti alla città, anche domani

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

19.00. Notte Bianca di Costa d’Oneglia 2022 e 35ª Festa della Bandiera Argentina: serata di musica, tango, iniziative culturali, ludiche, tradizionali e gastronomiche. A cura del Circolo Culturale Manuel Belgrano. Frazione Costa d’Oneglia, navetta gratuita dalle h 19 da piazza Dante (per leggere il programma nel dettaglio cliccare QUI)

VENTIMIGLIA

8.15. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione guidata Breil sur Roya – Airole accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 337 1066940 (più info)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00. Mostra d'Arte ‘Colossi e Veneri’ di Enzo e Andrea Iorio. Isola pedonale di Via Aprosio

12.00. ‘Cro Wild Trail’ e ‘Mini Cro Trail’: apertura ‘Cro Village’ al Belvedere Resentello (Lungomare Oberdan). Dalle 16, arrivo primi concorrenti sulla spiaggia di Ventimiglia (Belvedere Resentello). Alle ore 21 premiazioni in zona arrivo (più info)

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

10.30-18.00. Slow Food® Val Nervia e Otto Luoghi ricorda Libereso Guglielmi: disegni originali, Manifesti, Fotografie, Documenti. Alle ore 15.30, filmato da ‘I Granai della Memoria’ – ‘Il seminatore di Pensieri’. Alle ore 16.30, filmato ‘L'ulivo a Perinaldo terra della taggiasca - Francesco e Libereso raccontano. Ex Chiesa Anglicana, Via Regina Vittoria 4 – Bordighera, ingresso libero, info 338 2882040



18.00-19.30. ‘Omaggio alla terra’: mostra collettiva con esposizione delle opere di 12 artisti. Sede dell'UCD/Anpi in via Al Mercato 8, fino al 10 luglio, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

18.00-23.00. ‘Arte ai Giardini Monet: sulle tracce del reale’: 5ª edizione dell’esposizione di arte contemporanea. Alle 21, musica dal vivo con sottofondo musicale a cura della cantante Marina Pannuzzo. A cura dell’Accademia Rivera dei Fiori G. Balbo. Giardini Monet, Via Monet, fino al 3 luglio, ingresso gratuito, info 349 3670442

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’10 settembre

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



RIVA LIGURE

9.00. Mercatino dell’hobbistica (martedì e sabato di luglio e agosto)

19.00. Dj Set con Pokky Dj. Via Nino Bixio, Lato Ponente



SAN LORENZO AL MARE

21.00. ‘Vini d’Amare’: degustazioni guidate dei vini Doc del territorio

21.00. Concerto dell’ensemble Fuori Tempo’ con Monica Molinaro (Soprano), Riccardo Giordano (Controtenore, tenore), Fabrizio Frescura (Tenore), Agostino Moriano (Baritono, basso), Claudio Passarotti (Liuto). In programma Madrigali, canzoni e musiche del Rinascimento (Arcadelt - Bettinelli – Dowland -Janequin - Marenzio – Monteverdi). Oratorio della Misericordia in via Cipressa

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato sino al 3 settembre)

10.30-22.00. Festa del movimento 'Ultras Imperia' presso la 'GV Sport' di San Bartolomeo al Mare, in via Martiri della Libertà 33

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

21.00. Saggio di musica in Piazza Torre Santa Maria

CERVO



18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)

21.30. ‘Cervo ti Strega’: incontro con Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega 2019. Conduce Francesca Rotta Gentile, giurata del Premio Strega, vincitrice del Premio Flaiano. Intermezzi musicali con le giovani pianiste ucraine Diana e Daniella Dvlishvili. Piazza San Giovanni, ingresso 10 euro (più info)



ENTROTERRA

BAJARDO

18.00. ‘Dai Druidi ai nuovi orizzonti spirituali’: conferenza con relatore il professore Claudio Torrero, monaco buddhista. Chiesa Vecchia di San Nicolò

CAMPOROSSO

10.00. ‘Weekend della sabbia’: evento fieristico sulla passeggiata a mare, fino al 3 luglio



CIPRESSA

18.00. Festa Patronale con Banda Musicale di Cipressa

21.00. Concerto Blues in piazza

COSTARAINERA

9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro. Ritrovo alla palazzina dell’ingresso (ex farmacia), , info 351 9104008

DOLCEACQUA

16.00. ‘Stone King Rally’: arrivo della Gara internazionale di MTB Gouta – Dolceacqua (più info)

LUCINASCO

15.00. ‘RespiriAMO TEatro’: ‘Storie di Terra, di Pietra e di Pane’: spettacolo itinerante di e con Amanda Fagiani, Dalia Latterò e Monica Galli. Piazze e vie del paese, info 346 3748586 (più info)

21.00. Per ‘I concerti sul lago’, concertyo della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza. Chiesa SS. Stefano e Antonino, ingresso libero (più info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



8.00. Prima edizione di ‘Sciacarée’, il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



VESSALICO



8-00-18.00. Fiera dell’Aglio di Vessalico: incontri, dibattiti, show cooking e degustazioni + trucca bimbi + auto d’epoca, in collaborazione con Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, e molto altro. Piazze e vie del paese, fino al 3 luglio (il programma a questo link)

TRIORA



11.00. Come realizzare un pentacolo: laboratorio a cura di Elena Mazzini. Museo di Triora (info e prenotazioni a questo link)

16.30. Gita esperienziale con Jack Green. Ritrovo dal Museo di Triora (info e prenotazioni a questo link)

FRANCIA

CAGNES SUR MER

9.00. Fête de la Saint-Pierre et de la merBord de mer: attività nautiche gratuite + dalle 20, Messa presso la Chiesa di Notre Dame de la Mer poi processione alla Cappella di Saint-Pierre + Benedizione e rogo della barca + spettacolo di arti di strada ‘Dream’ e ‘Rêve’ con finale pirotecnico

MONACO

9.00. Ultimo giorno della 16ª edizione del Jumping Internazionale di Monte-Carlo si svolgerà ai piedi del Palazzo dei Principi. Porto di Monaco (più info)

11.00-19.00. 6° Forum degli Artisti di Monaco: mostra di artisti plastici monegaschi o residenti, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Espace Léo Ferré, anche domani (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





DOMENICA 3 LUGLIO



SANREMO



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato domenica sino all’11 settembre

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con il Blu Syrio formato da Sabrina Bonfadelli (voce) e Cristina Silvestro (violino). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. ‘That’s Amore’: ricco apericena a buffet con isole del gusto. Special guest Johnson Righeira, membro del duo musicale italiano ‘Righeira’ + musica happy e dance. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)

20.30. Festeggiamenti di San Siro ‘Una comunità che fa festa’: serata gastronomica danzante con un ricco menù da gustare in piazza e comodamente seduti a tavola, grazie al servizio camerieri offerto dalla Parrocchia con decine di volontari. Piazza San Siro (più info)

21.00. Spettacoli per Bambini a cura di Associazione Culturale Oronero in Piazza Borea d’Olmo

IMPERIA

7.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione guidata Case Fascei - Passo Pian del Latte - Monte Monega - Case Fascei accompagnati dalla guida GAE Gabriele Cristiani. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 335 6037170 (più info)

16.00. Veleggiata sulla rotta dei Delfini 3.0. Evento a cura dell’associazione Delfini del Ponente e Yacht Club Imperia. Specchio acqueo davanti alla città, anche domani

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)



21.00. ‘La Liguria delle Arti: lo spettacolo della Bellezza con Pino Pctruzzclli. Chiesa S. Maria Loreto a Borgo Peri

VENTIMIGLIA

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



19.00. Arrivo primi concorrenti della ‘Mini Cro Trail’ sulla spiaggia di Piazza Resentello. Alle ore 21.30 premiazioni (più info)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



8.30. ‘Da Gouta a Testa d’Alpe’: escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alla stazione ferroviaria di Bordighera oppure 9.30 a Gouta davanti al rifugio, info 327 0824866 (più info)



18.00-19.30. ‘Omaggio alla terra’: mostra collettiva con esposizione delle opere di 12 artisti. Sede dell'UCD/Anpi in via Al Mercato 8, fino al 10 luglio, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

18.00-23.00. ‘Arte ai Giardini Monet: sulle tracce del reale’: ultimo giorno della 5ª edizione dell’esposizione di arte contemporanea. Alle 21, Musica dal vivo con il gruppo musicale Ponente Folk Legacy. A cura dell’Accademia Rivera dei Fiori G. Balbo. Giardini Monet, Via Monet, fino al 3 luglio, ingresso gratuito, info 349 3670442

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’10 settembre

21.30. Concerto per l’estate: concerto bandistico con musiche originali per banda e colonne sonore a cura della Banda Musicale Borghetto S. Nicolò Città di Bordighera diretta dal M° Luca Anghinoni. Giardini Lowe, info 339 6297675

OSPEDALETTI

21.30. Concerto ‘La Fata e il Gabbiere’ con i cantautori genovesi Max Manfredi e Federico Sirianni. In apertura esibizione del gruppo Cofiero & Co. Auditorium Comunale, ingresso libero

TAGGIA



8.00. Escursione al Monte Pietravecchia accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli (10 euro). Ritrovo presso il parcheggio inferiore della stazione di Taggia, info 347 6006939 (più info)

RIVA LIGURE

21.15. BimBumBam: cinema all’aperto con proiezione del film ‘Sonic’. Piazza Ughetto

DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato nel centro cittadino (Corso Roma e Piazza Martri della Libertà)

21.00. ‘Due Parole in Riva al Mare’: incontro con l’autrice Antonella Viola che presenta ‘Il sesso è (quasi) tutto. Evoluzione, diversità e medicina generale’. Dialogo con Raffaella Ranise, Autrice. Villa Scarsella, ingresso libero (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. Prima edizione de ‘La 5 miglia di San Bartolomeo al Mare’ in memoria di Sergio Poggi ‘Ze’ organizzata dalla società Golfodianese Ultra Runners. Partenza in zona 'San Bart' presso la piscina GVSport, info 348 2103204

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

ENTROTERRA

AIROLE

14.00. ‘Mini Cro Trail’: apertura ufficio gara P.zza SS. Giacomo e Filippo (h 14/16.30) + Briefing in zona partenza (h 16.40) + Alle 17, partenza Mini Cro Trail da P.zza SS. Giacomo e Filippo (più info)

BAJARDO

11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero

CAMPOROSSO

10.00. ‘Weekend della sabbia’: evento fieristico sulla passeggiata a mare

CERIANA

9.30-17.30. Tradizionale mercatino dell'artigianato con prodotti realizzati dagli hobbisti: cucito, bijoux, carta e legno e prodotti del territorio per oggetti unici e personalizzati + concorso fotografico 'I Colori di Ceriana'. Corso Italia



CONIO

9.00. ‘Cammina Conio’: camminata con guida ambientale escursionistica da Borgomaro a Conio sulla vecchia mulattiera che si snoda fra boschi, uliveti e suggestivi ponti medievali. Al termine, pranzo (cucina casalinga) sotto una tensostruttura + dolce e caffè al Castello (escursione + pranzo 25 euro). Ritrovo a Borgomaro prenotazione obbligatoria 366 8153618

9.30. ‘Cammina Conio’: passeggiata di un’ora circa tra i caruggi del paese e gli orti dove si coltiva il rinomato fagiolo bianco di Conio. Al termine, pranzo (cucina casalinga) sotto una tensostruttura + dolce e caffè al Castello (escursione + pranzo 25 euro). Ritrovo a Conio, prenotazione obbligatoria 366 8153618

COSTARAINERA

9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro. Ritrovo alla palazzina dell’ingresso (ex farmacia), info 351 9104008



DOLCEACQUA

15.00. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione del vino Rossese doc e prodotti tipici (ogni prima domenica del mese). Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info 337 1004228 (più info)

18.30. Inaugurazione Personale di pittura ‘Volti & Natura’ di Nicola Molino (più info). Pinacoteca G. Morscio, via Doria 10, fino al 10 luglio, ingresso libero (h 10/12-16/19.30, ultimo giorno chiusura alle 18)

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425



MOLINI DI TRIORA



16.00. Donatella Alfonso e Daniela Cassini dialogano su ‘Le donne nella Resistenza imperiese’. Casa Balestra

MONTEGROSSO PIAN LATTE



8.00. Prima edizione di ‘Sciacarée’, il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

PIETRABRUNA

8.30. ‘Croci e Delizie’: passeggiata spiritual gastronomica e pranzo all'aperto

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

PIGNA

9.30. ‘Da Gouta a Testa d’Alpe’: escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro): Ritrovo a Gouta davanti al rifugio oppure alla stazione ferroviaria di Bordighera alle 8.30, info 327 0824866 (più info)

TRIORA



10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente. Partenza da Museo Civico (info e prenotazioni a questo link)



15.30. Avvicinamento ai Rapaci a cura dell’Associazione Terra di Confine: cenni storici, falconeria amatoriale e venatoria (info e prenotazioni a questo link)



VESSALICO



10.00-18.00. Fiera dell’Aglio di Vessalico (ultimo giorno): incontri, dibattiti, show cooking e degustazioni + trucca bimbi + auto d’epoca, in collaborazione con Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, e molto altro. Piazze e vie del paese (il programma a questo link)



FRANCIA

CAGNES SUR MER

9.00. Fête de la Saint-Pierre et de la mer a Bord de mer: attività nautiche gratuite + dalle 16, sfilata in mare e gare di pointus + Cori alle 18.30 + alle 20, grande sardinade in Place Saint-Pierre



MONACO

11.00-19.00. 6° Forum degli Artisti di Monaco: mostra di artisti plastici monegaschi o residenti, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Espace Léo Ferré (più info)

17.00. Per il 17° Festival Internazionale di Organo di Monaco. ‘Moby Dick’ dal romanzo di Herman Melville con Thibault de Montalembert, lettura e con Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, improvvisazione all'organo. A cura della Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





