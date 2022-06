Biancheria da letto di lusso: ecco le migliori lenzuola di seta

Dato che trascorriamo un terzo della nostra vita a letto, investire in lenzuola di alta qualità come quelle dell'azienda Offtopic è d'obbligo. Vale la pena trasformare il tuo letto in un comodo rifugio che favorisca un sonno ristoratore. Con la seta ad esempio, si producono lenzuola di qualità che ricordano la biancheria da letto di un hotel a cinque stelle.

Perché scegliere lenzuola di seta?

Il LENZUOLO DI SETA offre una consistenza morbida e liscia unica che può aiutare con il relax e fornire davvero comfort a letto. Essendo una delle scelte per le migliori lenzuola di lusso, le lenzuola di seta possono anche migliorare l'aspetto di una camera da letto con le nuances meravigliosamente lucide. Oltre all'aspetto e al tatto, le lenzuola di seta possono fornire ulteriori vantaggi durante il sonno. La seta è un materiale naturalmente ipoallergenico ottenuto da bozzoli di bachi da seta. È anche molto resistente e aiuta a regolare la temperatura corporea per mantenere gli utenti freschi mentre dormono.

I vantaggi delle lenzuola in seta

Tocco molto morbido, durata, materiale traspirante, ti presentiamo tutti i vantaggi della biancheria da letto in seta.



Una consistenza molto morbida

Le lenzuola in seta hanno una bella qualità in termini di consistenza. Per la tua pelle la sensazione di morbidezza è quindi immediata quando dormi in lenzuola di seta. Non per niente questo tipo di biancheria da letto è considerata biancheria da letto di lusso. Tanto estetiche quanto piacevoli, sono presenti in molti hotel di fascia alta.



Lenzuola traspiranti e termoregolatrici

L'altro grande punto di forza di questo nobile materiale è quello di far respirare il tuo corpo. Così, in estate, sarai fresco sotto le tue lenzuola di seta e in inverno, molto caldo. Queste proprietà termoregolatrici consentono quindi di utilizzare le lenzuola in seta tutto l'anno e anche di prevenire la proliferazione di acari della polvere e altri batteri.



Un set di biancheria da letto resistente e robusto

Infine, la seta è un materiale vegetale estremamente resistente e durevole. Può quindi accompagnare il tuo sonno per molto tempo, a patto che tu lo mantenga bene.



Non assorbe

Tre volte meno assorbente del cotone, la seta non disidrata né la pelle né i capelli. Ricca di proteine ​​e aminoacidi, le sue fibre consentono un ottimo mantenimento dell'idratazione cutanea. Poiché la pelle si rigenera di notte, la seta contribuisce efficacemente a mantenerla sana.

Anti rughe

I 18 aminoacidi naturalmente contenuti nelle proteine ​​della seta limitano la comparsa di linee sottili e rughe, acne, eczemi o imperfezioni di ogni tipo. Evita anche le sgradevoli pieghe del sonno che si possono riscontrare al risveglio causate dalle federe di cotone.

Antibatteriche

La pelle grassa, sensibile, acneica o impura ama la seta, perché previene la comparsa di infiammazioni e altri inconvenienti di cui faremmo bene a farne a meno. La seta, anallergica e antibatterica, è l'ideale per le persone con asma e allergie alla polvere o agli acari della polvere. Può essere lavata una volta al mese senza alcun problema. Inoltre, scivolando su questo tessuto eccezionale, capelli e pelle sono protetti dall'elettricità statica. La seta lascia i capelli elastici, come se fossero acconciati al risveglio.

Anti sfregamento

La lenzuola in seta sono un "must have" per chi ama prendersi cura dei propri capelli e della propria pelle. Anche in questo caso, a differenza del cotone che tende a provocare attrito e spezzare i capelli e irritare la pelle, la seta è così morbida che la fibra capillare e l'epidermide sono protette da questa aggressione. Addio capelli arruffati quando ti svegli, addio arrossamenti della pelle per sfregamento. Infine, va aggiunto che essendo termoregolatrice, la seta rimane fresca tutta la notte per un maggiore comfort durante il sonno e per addormentarsi più velocemente.