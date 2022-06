Pericolo al mercato coperto di Bordighera. Per via di una infiltrazione d'acqua una porzione di intonaco del soffitto è crollata a terra; per fortuna in quel momento nessuno si trovava nell'area interessata.

Pare che la situazione sia stata segnalata da diverso tempo e che sia stata segnalata a chi di dovere senza, però, ottenere risposta o interventi.

Si spera che ora il Comune possa intervenire per evitare ulteriori situazioni di pericolo.

Per le foto ringraziamo il nostro lettore Massimo.