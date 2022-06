Terremoto in Asl 1 Imperiese: si è dimesso il Direttore Generale Silvio Falco, ufficialmente per motivi personali

Si è dimesso il Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese, Silvio Falco. La lettera è stata inviata al Presidente della Regione, Giovanni Toti, ma anche a voce con una telefona a quello che è anche l’Assessore alla Sanità.

Ufficialmente si è trattato di dimissioni per motivi personali ma, da tempo Falco non era in sintonia con la Regione per il caso della privatizzazione dell’ospedale ‘Saint Charles’ di Bordighera.

Falco dovrebbe rimanere in carica fino alla fine di agosto, in un periodo in cui da Genova dovrà arrivare il nome del suo sostituto.