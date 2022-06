Molini di Triora: escavatore rubato in località Feriere, proprietario cerca testimoni per ritrovarlo (Foto)

Un altro escavatore è stato rubato nella nostra provincia. Nei giorni scorsi un furto simile era stato messo a segno a Riva Ligure, nei confronti di un’azienda locale che si occupa di edilizia. L’ultimo è avvenuto a Molini di Triora, in località Feriere, al bivio per Gavano.

Si tratta di un escavatore Komatsu Pc 18 Mr, che è stato portato via tra le 18 di mercoledì 8 giugno e le 13 del giorno successivo. Come nel primo caso è stata sporta denuncia ma il proprietario ci ha chiesto di pubblicare la foto per capire se qualcuno potesse segnalare l’escavatore in giro oppure abbia notato qualcosa in occasione del furto.