Turismo: scatta l'estate tracciamo le aspettative per la nostra provincia con l'Assessore Berrino (Video)

Dopo un maggio esaltante, che ha garantito presenze superiori a quelle del 2019, i giorni che hanno preceduto l’estate (tutto il mese di giugno) sta consegnando un preludio importante per tutta la provincia, per la stagione clou del turismo ponentino.

La conferma è arrivata nelle ultime ore anche dall’Assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino, che ha esaltato anche l’importanza del Giro d’Italia, che ha portato tanta gente in Liguria e, nella fattispecie anche a Sanremo: “Forse è stato anche merito della corsa rosa e ci aspettiamo un’estate da ‘pienone’. Mancheranno i russi, in particolare nella città dei fiori, ma il ritorno in massa di stranieri che non venivano dalle nostre parti compenserà l’assenza”.

Cosa si aspetta dall’estate che sta per iniziare, dopo due anni drammatici: “Intanto vedo le facce già stanche ma soddisfatti degli operatori turistici (albergatori, ristoratori, gestori di bar, stabilimenti balneari e negozi di moda). E quindi mi aspetto un sollievo vero e non fatto dai contributi dello stato, sperando che le aziende trovino la manodopera necessaria ad accogliere i turisti”.

Usciremo dalla crisi definitivamente quest’estate o dovremo attendere la pace tra Russia e Ucraina? “In questi giorni ci preoccupa il taglio del gas verso il nostro paese e non solo. Sentiremo l’effetto nell’autunno e nell’inverno prossimi, ma è ovvio che disincentiva la capacità e la volontà di spesa. Ci auguriamo che i turisti non ne risentano e ci auguriamo che si trovi al più presto la pace, il calo della tensione e dei costi di benzina ed elettricità che stanno provando la capacità di spesa del ceto medio-basso, che rimangono potenziali turisti”.