L'avvocato Temesio alla presidenza di Rivieracqua: il Partito Democratico "Figura non adeguata"

Il PD provinciale reputa la proposta dell’avvocato Temesio quale Presidente di Rivieracqua non adeguata. Interviene in questo modo il partito imperiese, in relazione all’articolo pubblicato dal nostro giornale.

“Si tratta di espressione di quella politica – dice il PD - che sin dalla sua nascita ha osteggiato il percorso dell’acqua pubblica e della gestione unitaria per tutto l’ambito del servizio idrico integrato ed ha sempre operato in modo più o meno velato per farvi entrare il privato. L’Avvocato Temesio è stato infatti il Presidente di Amat proprio negli anni in cui la società, partecipata da Iren, ha promosso ricorsi al TAR contro il passaggio delle funzioni a Rivieracqua. Anni in cui la gestione di Amat non è sempre stata trasparente ed imparziale rispetto ai territori serviti: ricordiamo, infatti, che è emerso che le forniture idriche al dianese siano avvenute per anni con un ricarico ingiustificato rispetto al prezzo di acquisto dell’acqua da Amaie, realizzando profitti esorbitanti che non pare siano andati a finanziare la manutenzione delle reti, considerato che sono all’ordine del giorno guasti alle tubazioni, perdite ingenti di acqua e necessità di riparazioni importanti che comportano anche ricorrenti interruzioni del servizio”.

“Siamo convinti – prosegue il PD - che sul nostro territorio ci siano altri professionisti competenti in grado di ricoprire l’incarico di presidente della società Rivieracqua. Non esprimiamo giudizi di valore sulla persona, ma vogliamo sottolineare la nostra contrarietà alla sua nomina per i motivi sopra esposti. E’ nostra intenzione confrontarci sulla questione con il Sindaco Biancheri e con gli altri comuni soci di Rivieracqua in modo da arrivare insieme a proporre congiuntamente una persona di alto profilo , nella convinzione che la difesa della società Rivieracqua e della sua quanto più possibile indipendenza dal privato sia nell’interesse di tutti i cittadini, tanto in termini di qualità del servizio quanto in termini di tariffe”.

“Per questo non possiamo nè vogliamo fare nomi – termina il PD - ma è certo che pensiamo ad una figura irreprensibile nella sua carriera professionale, competente e capace di scelte nell’interesse della società e degli utenti, ma che soprattutto non abbia legami con le gestioni del passato”.