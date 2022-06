A Sanremo è il giorno della “Run for the whales” con mezza maratona, 10 km e family run

Dopo la prima giornata di iscrizioni sul posto, possibili direttamente al desk allestito al campo di atletica di Sanremo, è salito ad oltre 500 il numero di iscritti alle tre gare della Run for the Whales. La manifestazione, in programma oggi, prevede la mezza maratona (Fidal), una gara non competitiva di 10 km, e la Family Run (circa 3 Km).

A ieri sera risultano iscritti 300 podisti alla mezza maratona (nel 2021 erano stati 249), 166 alla 10 Km e 60 alla Family Run. Tra le regioni più rappresentate, oltre ovviamente alla Liguria, ci sono Piemonte e Lombardia. Tra gli stranieri saranno presenti diversi atleti francesi e qualche svizzero.

BAMBINI E GIOCHI GONFIABILI

A contorno della manifestazione, spazio anche ai bimbi che, oltre a correre nella Family Run (gratis fino ai 14 anni e contributo di 10 euro per gli adulti), avranno possibilità di divertirsi sui giochi gonfiabili che per tutta la giornata saranno allestiti all’interno del campo di atletica di Pian di Poma.

ULTIME ISCRIZIONI E RITIRO PETTORALI

Oggi (sabato) sarà ancora possibile iscriversi, solo per la 10 Km e la Family Run, dalle 10 alle 13. Negli stessi orari sarà possibile ritirare i pettorali ed il pacco gara. Dalle ore 16 alle 18 a San Lorenzo al Mare, presso Bar dei Pescatori in via della Chiesa 19, sarà invece allestito un Welcome Desk con l’ultima consegna dei pettorali della mezza maratona.

PERCORSO

La Half Marathon partirà da San Lorenzo al Mare e interesserà la pista ciclabile in direzione ponente fino al traguardo posto al campo di atletica di Sanremo. I podisti lungo il tracciato attraverseranno una serie di Comuni (San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia) costeggiando il mare su un percorso molto veloce che si sviluppa in linea retta con un dislivello pressoché nullo. La 10 Km prenderà invece il via al campo di atletica dirigendosi subito verso levante, lungo la pista ciclabile, fino all’altezza di via Vesco dove ci sarà il giro di boa per il ritorno. La Family Run, con partenza e arrivo al campo di atletica come la 10 Km, interesserà il tratto del lungomare sanremese. Le gare sono curate sotto il profilo tecnico dall’Asd Pro San Pietro.

PROGRAMMA PARTENZE

Alle 18.30, dal campo di atletica di Pian di Poma, la 10 Km

Alle 18.40, dal campo di atletica di Pian di Poma, la Family Run.

Alle 18.50, dall’ex Stazione Ferroviaria di San Lorenzo al Mare, la Half Marathon.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Sabato alle ore 20:30 presso il campo di atletica di Sanremo.