Idee alternative per viaggi in compagnia

Tempo d’estate, tempo di vacanze. Siamo nella stagione più calda e più bella dell’anno e molte persone si preparano a vivere un periodo di relax e riposo dopo un lungo anno di impegni e di lavoro. Anzi, gli anni sono anche di più se si pensa a tutto ciò che è stato legato alle restrizioni dovute alla pandemia: è tornata finalmente la voglia di visitare i luoghi classici delle vacanze e magari scoprirne di nuovi. L’Italia sotto questo punto di vista non ha rivali nel mondo e tra le tante soluzioni che propone, vedi le città d’arte, i paesaggi incantevoli, le colline e le montagne da sogno, quella del mare appare sempre tra le preferite.



Click&boat, leader affidabile del noleggio barche

Spiagge incantevoli e acque limpide, ecco il biglietto da visita che presentano tutte quelle regioni del Belpaese bagnate dal mare, da nord a sud fino ad arrivare alle isole maggiori l’Italia vanta un mare da sogno. Uno dei modi per vivere le vacanze al mare ancora più intensamente è quello del noleggio barche, momento suggestivo, unico e originale per una vacanza da ricordare. Noleggia una barca con Clickandboat, senza dubbio leader del settore di riferimento che propone una vasta gamma di imbarcazioni e anche località da visitare a seconda di quelle che saranno le vostre richieste e le vostre esigenze.





La possibilità di scoprire posti nascosti e meravigliosi

Il golfo di Napoli, la Sardegna, Ponza, le Isole Eolie, la Liguria così come la Toscana e tante altre località sul nostro territorio, con Click&Boat si avrà la possibilità di salpare a bordo per raggiungere posti meravigliosi, molti dei quali ancora sconosciuti ai più. Sì, perché oltre a solcare i mari italiani si avrà anche la possibilità di effettuare delle escursioni per la visita di posti unici che le regioni italiane sanno regalare. La vacanza in barca è certamente un’idea alternativa al classico viaggio o alla consueta vacanza: giorni di vero relax, tra sole, mare, arte, cultura e tradizioni culinarie delle singole aree raggiunte.





Il noleggio barche tra i modelli più belli e conosciuti

Sarà possibile noleggiare la barca con personale altamente qualificato che comprende anche l’equipaggio, voi dovrete così pensare solo al divertimento. Al contrario, nel caso in cui sapeste condurre una barca con tutti i permessi del caso, dovrete soltanto scegliere il modello che fa al caso vostro. Dai classici catamarani alle barche a motore fino all’imbarcazione a vela, probabilmente l’immagine simbolo e iconica del viaggio in barca. Facendo qualche esempio, un catamarano Lagoon 42 potrà essere noleggiato con quasi 1000€ al giorno, un Catana Bali a poco meno di 800€ giornalieri. I modelli a motore invece si presentano, tra i tanti, con un Lancia 6 metri a 190€ giornalieri mentre una Chris Craft Commander 31 potrà essere noleggiata a 900€ al giorno. Tra le barche a vela ecco per voi la Calipso a 320€ al giorno oppure la Nereide a 471€ sempre giornaliere. Insomma, avrete l’ampia scelta per un periodo davvero alternativo: una vacanza in barca che sia unica, originale e da sogno.