Bridgestone Turanza: quanto sono affidabili? Ecco le opinioni degli esperti

In questo articolo parliamo di Bridgestone Turanza, un pneumatico estivo di ultima generazione, parte della prestigiosa gamma Premium Touring. La vera innovazione che concerne questa gomma riguarda l’impiego delle moderne tecnologie sviluppate dalla casa costruttrice Bridgestone che vengono sapientemente combinate per assicurare all’automobilista, che decide di montarle sulla sua vettura, delle prestazioni ottimali che sappiano equilibrare alla perfezione piacevolezza di guida, un ciclo vitale di durata notevole e l’esigenza di ridurre l’impatto sull’ambiente. Grazie a queste ottime qualità, le condizioni in cui si viaggia risulteranno le migliori, e il conducente potrà ritrovare il completo comfort alla guida che gli consentirà di vivere un’esperienza rilassata in qualsiasi situazione.

Bridgestone Turanza: caratteristiche tecniche

Entriamo ora nel merito delle qualità di questo pneumatico per comprenderne l’effettiva affidabilità: possiamo affermare che le Bridgestone Turanza rivelano delle ottime caratteristiche che ne garantiscono stabilità e aderenza, così da poter contare su un’estrema affidabilità durante la frenata, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Si dimostrano infatti sicure sia sull’asciutto che sul bagnato. Nessun problema durante la marcia ad alta velocità e nella percorrenza di tragitti che richiedono un uso prolungato della macchina. Queste gomme assicurano, anche in tali circostanze, una guida rilassata e comoda grazie alla capacità di attutire i rumori offrendo una resistenza al rotolamento davvero esigua. Non solo i passeggeri potranno giovare di questi pregi considerevoli, ma anche l’ambiente ne trarrà dei vantaggi: le gomme Bridgestone Turanza infatti, favorendo la naturale e armoniosa dinamica del veicolo, ne migliorano anche l’efficienza energetica.

A livello fisico ed estetico, questi pneumatici estivi presentano una configurazione che si presta alla perfezione per trovare posto su veicoli familiari, così come su auto più compatte e contenute nelle dimensioni. Godono infatti di un battistrada asimmetrico, perfetto per consentire di viaggiare in eccellenti condizioni di sicurezza aumentando notevolmente il potere frenante anche sul bagnato e durante l’effettuazione di curve particolarmente strette. Il disegno include anche delle scanalature longitudinali, larghe e profonde, progettate appositamente per incrementare ancora di più l’aderenza all’asfalto e permettere in modo efficiente il drenaggio dell’acqua. Così facendo il fenomeno dell’acquaplaning viene minimizzato, anche grazie alla composizione della nuova mescola contenente un alto tenore di silice, perfetta in condizioni di bagnato.

Test e prove su strada: i dati raccolti

Passiamo ora a esaminare i risultati ottenuti dai test effettuati dal club automobilistico tedesco Adac, vedendo nel dettaglio quanto è stato svolto. I report sono stati pubblicati il 29 febbraio 2012 da Adac Motorwelt, e includono gli esiti dei test proposti dai principali marchi dell’ambito degli pneumatici. Partendo dalle conclusioni, Adac ha stabilito che lo pneumatico touring Bridgestone Turanza è un prodotto raccomandabile che possiede la caratteristica di essere molto equilibrato e funzionale su terreno bagnato.

Di fatto, dai test svolti sono emerse delle ottime prestazioni da parte delle gomme, sia sull’asciutto che sul bagnato: in entrambi i casi sono stati registrati dei voti molto alti, anche al netto del consumo energetico e del livello di usura riportato. Queste gomme hanno quindi ottenuto la valutazione massima possibile secondo gli standard Adac

Per quanto concerne le prove in pista, queste sono state intraprese dalla rivista inglese AutoExpress, nel corso dei quali gli pneumatici Bridgestone Turanza sono stati comparati con i principali concorrenti, nel caso specifico con gli pneumatici premium Michelin e Continental, battendosi dignitosamente e, anzi, dimostrandosi pienamente all’altezza delle rivali, specialmente in quanto a rumorosità e livelli di consumo del carburante. Al contrario durante le prove su strada bagnata, le performance non sono state giudicate del tutto soddisfacenti. Nonostante la maneggevolezza sia buona, l’attrito non è stato valutato sufficiente, e di conseguenza le gomme accusano una mancanza di grip. Tuttavia, in presenza di zone in cui si sono accumulati dei ristagni di acqua, che presentano dunque il forte rischio di incorrere nel fenomeno dell’acquaplaning, le Bridgestone Turanza si sono rivelate ottime, comportandosi decisamente meglio delle rivali, soprattutto relativamente all’aderenza durante le curve.

Auto Zeitung, infine, si è occupata di effettuare i test comparativi, utilizzando le misure 185/60 R15H. A tal proposito, sono state prese in considerazione le gomme prodotte dalle principali case costruttrici. Anche in questo caso i risultati sono stati eccellenti, e gli pneumatici Bridgestone Turanza 185/60 R15H hanno segnato un giudizio che le ha classificate come molto raccomandabili, specialmente in merito all’ottima e precisa risposta dello sterzo in condizioni di asfalto bagnato, dimostrando una notevole resistenza al verificarsi di acquaplaning.

Le opinioni degli esperti

Infine, passiamo ad analizzare i giudizi di critici esperti che hanno valutato gli pneumatici Bridgestone Turanza.

Ciò che comunemente viene riportato riguarda il modo in cui la conformazione delle gomme facilita il comfort alla guida, grazie alla struttura della carcassa, progettata in modo che la forma possa ridurre in modo consistente il rumore prodotto dal battistrada durante a marcia. Il profilo compatto e piatto, inoltre, garantisce una usura uniforme e, di conseguenza, una durata nel tempo maggiore rispetto a molti modelli analoghi.

Ciò che giustifica l’ottimo comportamento di queste gomme rispetto alle principali concorrenti in condizioni di asfalto bagnato, che predispone in modo critico al fenomeno dell’acquaplaning, è, a detta degli esperti, la particolare composizione della mescola, che riporta una percentuale di silice che si attesta al 90%, oltre alle scanalature ampie che facilitano il passaggio dell’acqua. L’esperienza di guida, in tal modo, non soltanto risulta più confortevole e rilassata, rivelandosi piacevole per il conducente, ma anche molto sicura. Allo stesso tempo, la stessa mescola NanoPro-Tech assicura un ottimo equilibrio a livello prestazionale indipendentemente dalle condizioni in cui versa l’asfalto: la silice in elevate quantità comporta una resistenza al rotolamento, anche su strada asciutta, molto minore rispetto al nero fumo, con un conseguente risparmio di carburante che arriva al 5%.

In conclusione, le Bridgestone Turanza si dimostrano pneumatici di ottima qualità, ideali da montare durante il periodo estivo per chi cerca una gomma che possa garantire una guida comoda senza per questo rinunciare alla sicurezza su strada, vantando anche una buona resistenza nel corso degli anni.