Molini di Triora: problemi idrici, obbligo di utilizzare l'acqua solo per scopi alimentari e igienici

Anche Molini di Triora, piccolo centro della Valle Argentina, inizia a registrare problemi idrici come in tutta la provincia di Imperia in una stagione che è caratterizzata da un’eccessiva ondata di siccità, che sta riducendo il livello di quantità di acqua all’interno delle vasche comunali.

Se il livello di acqua continuasse a diminuire occorrerebbe effettuare anche a Molini una chiusura frazionata del servizio di acquedotto comunale. Per ora viene limitato l’utilizzo dell’acqua erogata dalle fontane pubbliche ai soli consumi domestici ed immediati, evitando il riempimento di cisterne o contenitori simili, oltre al divieto di utilizzare l’acqua potabile per il riempimento di piscine ed altro limitando l’uso esclusivamente per scopi igienici personali ed alimentari.

L’Amministrazione ha chiesto la collaborazione della popolazione per un uso più razionale della risorsa idrica e per assicurare il corretto uso dell’acqua destinata al consumo umano distribuita dalle fontane pubbliche e dall’acquedotto comunale, evitando qualsiasi impiego improprio. Nell’ordinanza è fatto obbligo a tutti i cittadini di utilizzare l’acqua erogata tramite la rete dell’acquedotto comunale solo ai fini igienici personali ed alimentari, evitando al massimo gli sprechi per utilizzi non indispensabili e per utilizzi impropri delle fontane pubbliche.