Coronavirus: numeri stabili oggi con tasso di positività sopra il 13%, in provincia altri 81 nuovi casi

Sono 570 i nuovi positivi al covid rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore, 81 dei quali in provincia di Imperia. I nuovi positivi a Savona sono 71, a Genova 310 e a La Spezia 107.

Oggi sono stati 4.319 i tamponi dei quali 953 molecolari e 3.366 antigenici rapidi per un tasso di positività pari al 13,19%, in aumento.

Lieve nuovo aumento per i ricoverati Covid al ‘Borea’ di Sanremo che sono 28 (+1), ma nessun paziente è in terapia intensiva. Aumenta anche il numero dei ricoveri su base regionale, pari a 150 (+2) dei quali 3 (-1) in terapia intensiva.

Si registrano altri 2 morti, del 2 e 4 giugno scorsi, uno in provincia di Genova e uno nello spezzino. Sono 4.875 i pazienti in isolamento domiciliare, 83 in più di ieri.

Sotto il bollettino e il dettaglio sulle vaccinazioni.