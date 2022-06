Gli accessori ideali per la piscina da giardino

Avere un giardino è l’occasione ideale per trascorrere tempo all’aria aperta e dedicarsi alla attività preferite. Se lo spazio a disposizione è sufficiente, un’ottima idea è quella di allestire un’area benessere con una piscina fuori terra, facile da montare e da mantenere pulita, e disponibile in tante dimensioni e conformazioni.

Per chi ritenesse che una piscina abbia un costo molto elevato, in realtà non è il caso delle piscine fuori terra smontabili, che con poche centinaia di euro consentono di avere a disposizione una vasca confortevole, resistente e sicura.

Per scegliere la piscina per giardino ideale, si consiglia di verificare lo spazio disponibile, e di scegliere una parte del giardino priva di ostacoli, dove il terreno sia perfettamente liscio e compatto, senza dislivelli o altri elementi che potrebbero danneggiare la struttura della vasca.

Le piscine da giardino fuori terra sono costituite da una struttura in tubolare metallico, solitamente in acciaio o alluminio trattati per resistere all’umidità, e in un telo di Pvc multistrato, che va a formare le pareti e il fondo della vasca. Il telo deve essere sufficientemente spesso per contenere l’acqua senza problemi e per offrire una sensazione di comfort a chi si trovi all’interno della vasca.

Le piscine di questo tipo non richiedono scavi né altre operazioni particolarmente complesse, non è quindi necessario disporre di autorizzazioni o permessi, come avviene invece con le piscine interrate tradizionali.

Caratteristiche tecniche e vantaggi delle piscine fuori terra

Una piscina fuori terra si monta velocemente, non necessita di effettuare scavi o collegamenti idraulici, e può essere rimossa o spostata in qualsiasi momento, senza difficoltà. Inoltre, la disponibilità di diverse dimensioni e forme permette di allestire la vasca secondo le preferene personali e le caratteristiche del giardino.

Indicativamente, si può dire che una vasca circolare o quadrata non molto profonda sia adatta soprattutto ad un uso ricreativo, anche in presenza di bambini, mentre nel caso in cui si volesse anche nuotare un po’, la scelta migliore è una vasca rettangolare di una lunghezza di almeno 6 metri, dove muoversi liberamente.

Per completare la propria piscina, sono disponibili diversi accessori, prima di tutto la scaletta di ingresso, necessaria per facilitare l’entrata e l’uscita in vasca, oltre ai dispositivi per la pulizia della vasca e agli elementi di arredo per creare un’area relax completa di tutto.

Un’area benessere all’interno del proprio giardino

Chi dispone di uno spazio verde sufficientemente ampio, può pensare di allestire un’area benessere completa di tutto quanto occorre per un momento di relax e di benessere. Accanto alla vasca si può pensare di sistemare una doccia solare, qualche sdraio o lettino e magari allestire un piccolo salotto con tavolino per un aperitivo o una cena a bordo vasca, ideale per trascorrere le serate estive con amici e famigliari.

Le piscine in alluminio possono essere facilmente smontate e rimosse per tutto il periodo estivo, oppure, soprattutto per chi abita in una zona dove il clima è temperato anche in inverno, si può installare una struttura protettiva e acquistare un elemento riscaldante per l’acqua, che consenta l’uso della vasca anche nei mesi più freschi.