Palma di Majorka ed Herbin doppia apertura Peserico

Nelle scorse settimane ha aperto nuove boutiques a Tashkent in Uzbekistan e a Karlovy Vary nella Repubblica Ceca. Peserico continua nel suo ampliamento del retail annunciando le inaugurazioni di nuovi store a Palma di Majorca e di Herbin in Cina, senza dimenticare la riallocazione degli spazi di Charleston e East Hampton.

Peserico, uno dei brand dell’alta moda italiana, sta sempre più conquistando il mondo (ha un monobrand anche in via Gobbetti a Torino) visto che a luglio è previsto un nuovo corner presso il Matsuya Ginza Department store di Tpkyo. Poi a settembre sarà la volta di altri due spazi a New York in Madison Avenue e a Boston.

In questi giorni Peserico ha anche fatto sapere che il primo trimestre 2024 si è riconfermato all’insegna della crescita con un incremento di circa il 15%, registrando un fatturato aggregato di 37 milioni contro i 33 dello stesso periodo dello scorso anno. 20% in più nel retail passando da 10 a 12,5 milioni mentre le vendite on line raddoppiano passando da 700 mila euro a 1,5 milioni mentre le vendite wholesale passano da 22 a 24 milioni.