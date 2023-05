Il Tenco in versione 'estiva': la rassegna musicale sanremese approderà ad agosto a Bordighera

La rassegna Tenco approda anche a Bordighera. Dopo uno svecchiamento dell’appuntamento che si svolge annualmente a Sanremo, ormai attivo da molti anni, e con qualche appuntamento che si svolge anche al di fuori della città dei fiori, quest’estate arriva anche nella vicina Bordighera.

L’Amministrazione comunale della città delle palme, infatti, ha approvato la proposta del Club Tenco di Sanremo, per una rassegna che si svolgerà il 12 e 13 agosto prossimi, ai giardini Lowe di Bordighera. Al momento non si conoscono ancora i nomi che faranno parte della kermesse musicale, che sarà intitolata ‘E… state in Tenco’, anche se la Giunta bordigotta conferma la presenza di un cast di musicisti e cantanti di grande qualità.

La rassegna è stata approvata alcuni giorni fa, anche per consentire all’associazione che l’ha proposta (il Club Tenco di Sanremo) di avere il tempo per poter coinvolgere un buon numero di grandi artisti e garantire la stipula di contratti alle migliori condizioni. Il Comune ha finanziato la manifestazione con un limite di spesa pari a 30.500 euro, che rientreranno del capitolo ‘Grandi eventi da imposta di soggiorno’.