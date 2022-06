Crisi idrica: anche il Sindaco di Pigna emana l'ordinanza anti sprechi, multe da 100 a 500 euro

Anche a Pigna, piccolo centro dell’entroterra in Val Nervia, si iniziano a registrare problemi idrici come in tutta la provincia di Imperia.

La situazione di perdurante assenza di precipitazioni impone il rigoroso contenimento del consumo dell'acqua potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di somministrazione, in modo da migliorare la resistenza e la resilienza del sistema di approvvigionamento e di amministrare al meglio l’acqua risorsa in vista di possibili situazioni emergenziali che potrebbero crearsi a seguito di un prolungamento della attuale crisi idrica.

Proprio per questo il Sindaco di Pigna, Roberto Trutalli, ha emanato un’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua potabile, proveniente dall’acquedotto pubblico per: il lavaggio di aree e piazzali, il lavaggio domestico di auto e simili e il riempimento di piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino.

Sono esclusi i prelievi di acqua per i servizi pubblici, di igiene urbana e per tutte le attività economiche specificatamente autorizzate. Il Sindaco ha anche invitato la cittadinanza a limitare il consumo di acqua potabile al minimo indispensabile e a non lasciare aperte, al termine dell'uso, le fontanelle pubbliche al fine di evitare inutili sprechi.

Se la situazione dovesse aggravarsi l'Amministrazione potrà estendere il divieto di prelievo di acqua potabile dalla rete idrica anche ad altri usi extra-domestici. La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine di stanza sul territorio eseguiranno controlli che, in caso di non ottemperanza all’ordinanza, porteranno a multe tra 100 e 500 euro.