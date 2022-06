Il Comune di Triora alla prima Riunione Tecnica del Progetto Interreg Alcotra Recovalx 2014 - 2020

Il Comune di Triora parteciperà domani 9 giugno alla Prima Riunione Tecnica del Progetto Interreg Alcotra Recovalx 2014 – 2020 ultimo bando, indetta dal Capofila di Progetto, il Dipartimento Alpi Marittime di Nizza, grazie al quale il Comune della Valle Argentina potrà attivare studi e analisi sul rilancio dell’Area di Monesi.

“Il territorio di Monesi – si spiega nel comunicato - diventa un’area pilota per uno studio socio economico che svilupperà le potenzialità turistiche e sportive, verificando le condizioni ambientali, idrogeologiche, naturalistiche e paesaggistiche in un più ampio contesto transfrontaliero che include Liguria, Piemonte e Francia.

Al Comune, soggetto attuatore per conto di Regione Liguria, va il compito di approfondire la conoscenza del territorio dell'area pilota (distretto di Monesi) e dei suoi dintorni, completare l’acquisizione delle conoscenze territoriali, e fornire a soggetti pubblici o privati interessati gli strumenti necessari per presentare progetti di investimento per la rinascita del distretto che siano sostenibili e durevoli. Obiettivo sono la definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano soprastanti la frazione e la riqualificazione del borgo.

Il Comune di Triora ha assunto in questi giorni una delibera d’indirizzi dove, oltre ad individuare una linea operativa di progetto, ha deciso avviare il più velocemente possibile i sopralluoghi e i rilievi, visto che a partire dall’autunno l'area diventa solitamente ostile per ragioni climatiche ed ha individuato il coordinamento di progetto atteso che tutte le attività dovranno essere condivise con il Capofila ed i Partner di Recovalx.

A seguito delle indicazioni emerse dalla Riunione Tecnica si procederà, con l’ausilio del gruppo di tecnici già da anni operativi sul territorio di Monesi di Triora, a sviluppare il progetto, in stretto raccordo con la Task Force di Regione Liguria e gli operatori della zona.

Si tratta di un cambio di prospettiva epocale ed una scommessa sul futuro di Monesi che il Comune vuole trasformare in una solida realtà fruibile 365 giorni l'anno, ricercando fondi pubblici ed investitori privati a cui è necessario dare certezze e una prospettiva di lungo periodo”.