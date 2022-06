Sanremo: campionamenti dell'Arpal eseguiti stamattina, si spera nella revoca del divieto di balneazione in poche ore

Se tutto andrà bene è probabile che nelle prossime ore venga revocato il divieto di balneazione a Sanremo, che ha creato non pochi problemi agli operatori delle spiagge cittadine in quello che è stato sicuramente un ponte ‘top’ per il turismo da prima della pandemia.

Questa mattina, infatti, i tecnici dell’Arpal hanno eseguito i campionamenti previsti nelle acque del litorale, dopo che a tempo di record, nella notte tra giovedì e venerdì era stato riattivato il collettore fognario di Capo Verde a Sanremo. Per qualche ora c’è stata anche la speranza che i campionamenti venissero effettuati nella stessa giornata ma, purtroppo, l’arrivo della comunicazione di fine lavori è giunta sulle scrivanie dell’Arpal nella tarda mattinata.

In questo modo il divieto di balneazione emesso nei giorni scorsi dal Comune è rimasto attivo per tutto il weekend anche se, guardando le spiagge, in pochi lo hanno rispettato. Dopo il campionamento di questa mattina e le analisi che verranno effettuate, dovrebbero volerci circa 48 ore per avere i risultati e la revoca del divieto, che dovrebbe arrivare tra domani e mercoledì.

Dopo le proteste dei turisti di giovedì scorso e qualche nuvola venerdì, ora ci si augura che con la riparazione effettuata, la stagione possa proseguire senza intoppi per una città e il suo comparto turistico (come il resto della provincia), che ha bisogno di un’estate ‘ricca’ di villeggianti e di incassi, dopo i tanti problemi dettati in due anni dalla pandemia. Senza ovviamente dimenticare quelli relativi alla guerra in Ucraina, ancora in corso.