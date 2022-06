Elezioni a Taggia: il futuro di Arma visto dal candidato sindaco Mario Conio, "L'intervento su Park permetterà di cambiare tutto: dal waterfront al centro" (video)

Il completamento di Park 24 genererà un effetto a cascata per il futuro di Arma di Taggia. Ne è convinto Mario Conio, sindaco uscente e candidato della lista "Insieme", in corsa per il secondo mandato, alle elezioni amministrative di Taggia del 12 giugno.

Dopo il focus sulle progettualità, i desideri e le opportunità su Taggia (LINK), abbiamo concentrato questo approfondimento sulla costa armese. Dal programma elettorale 2022 - 2027 del gruppo Insieme, emergono una serie di obiettivi che puntano a ridefinire l'area del waterfront e del centro di questo comune.

Tutto ruota intorno a Park 24 (già ex Millenium), la grande incompiuta che da oltre un decennio si trova immobile nel centro di Arma di Taggia. Il Comune, in seguito alla firma del compromesso con Area 24, dal 15 aprile è entrato in possesso delle aree del cantiere. Da allora sono iniziate le opere di riqualificazione e messa in sicurezza del perimetro, oltre allo svuotamento del piano allagato della struttura. Per Conio guardare al futuro di Arma significa traguardare quest'opera, per poter svincolare tutti gli altri progetti.

Quindi quale sarà il futuro di Arma di Taggia, secondo il gruppo Insieme? "Tanto impegno in questi anni per risolvere una matassa intricata, siamo arrivati finalmente all'acquisizione del compendio immobiliare ex Millenium. Ora inizia la fase della progettualità, della speranza e di una visione del futuro ottimistica. Nei prossimi mesi partirà il consolidamento strutturale di questo fabbricato dopodiché si terminerà una piazza e una pista ciclabile meravigliose. Arma ambisce a diventare il centro turistico della nostra riviera" - spiega il candidato sindaco Mario Conio.

"Fin dall'inizio abbiamo detto che c'erano delle priorità da rispettare, questa (l'incompiuta ndr) era la prima. Senza sbloccare questo intervento non c'era futuro per Arma di Taggia. - sottolinea - Consolidato questo comincerà a catena tutta un'altra serie di interventi. Noi immaginiamo di concentrare i posti auto in Park24 e poi si potrà partire con il secondo lotto passeggiata. C'è poi un'idea di riqualificazione complessiva delle vie del commercio. Il nostro auspicio è che la strada perda spazio a favore di marciapiedi, di aree per la percorrenza pedonale e locali commerciali. Una nuova vita per il centro di Arma. In ultimo pensiamo al terzo lotto di passeggiata, dall'hotel Vittoria fino alla Darsena che ha un potenziale pubblico enorme. Ci piace dare una visione di città da qui a 20 anni con atti concreti".