Sanremo: ripartirà entro stanotte il collettore fognario, oggi sulle spiagge alcune proteste e richieste di rimborso

Sarà in funzione da domani mattina il collettore fognario di Capo Verde a Sanremo e, se Arpal eseguirà velocemente i campionamenti, come anticipato ieri nel weekend potrebbe essere revocato il divieto di balneazione a Sanremo.

La prima giornata del lungo ponte del 2 giugno è trascorsa in mezzo a molte proteste di villeggianti che, non conoscendo la problematica, hanno viaggiato fino a Sanremo per trascorrere alcuni giorni di mare. In molti hanno aggirato il divieto buttandosi ugualmente in mare mentre altri hanno addirittura chiesto i rimborsi delle prenotazioni negli stabilimenti già prenotati, andando al mare nelle località limitrofe.

Tutto sommato, comunque, la maggior parte dei gestori degli stabilimenti balneari matuziani hanno potuto ospitare molti residenti e turisti e, il primo giorno vero di vacanze ormai estive, va in archivio in modo abbastanza positivo. Resta l’amaro in bocca pensando a come poteva essere senza il divieto di balneazione ma tutti sono speranzosi in una buona estate.

Stasera, come confermato da Rivieracqua, la ditta ‘Silvano’ terminerà i lavori al collettore che entrerà subito in funzione e si spera che Arpal possa rapidamente eseguire i controlli per dare il via alla revoca del divieto di balneazione sull’Imperatrice, Rio Foce, Capo Pino e corso Marconi a Sanremo.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, l’ufficio ambiente del Comune di Sanremo ha ritenuto opportuno a scopo preventivo predisporre nuove ordinanze di divieto di balneazione cautelare e temporanea mentre, venerdì scorso era stata emanata l'ordinanza di divieto per la zona di Bussana, alla foce del torrente Armea, in zona ‘Casello’ e ai Tre Ponti per via degli versamenti dovuti alla rottura di un collettore nella zona del depuratore di Capo Verde.

Il guasto emerso venerdì scorso era stato risolto del tutto ma, poco dopo, gli operai si sono resi contro di un altro problema, più complesso e in profondità. L’ufficio Ambiente ha quindi emanato l’ordinanza a scopo precauzionale.

Intanto ieri sono state riattivate le stazioni di sollevamento.