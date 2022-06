Cronaca |

Sanremo: allo studio un piano per evitare futuri guasti al sistema fognario e divieti di balneazione

Lo ha annunciato l’assessore all’ambiente del Comune di Saremo Sara Tonegutti, intervenuta ieri sera nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’.

“Abbiamo convocato i vertici di Rivieracqua per lavorare con progettualità futura ed avere un piano per evitare che si ripetano problemi di questo tipo”. Lo ha annunciato l’assessore all’ambiente del Comune di Saremo Sara Tonegutti, intervenuta ieri sera nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’, parlando dei guasti al sistema fognario che hanno causato nei giorni scorsi alcuni divieti di balneazione. I guasti alle condotte rischiano infatti ogni anno di provocare pesanti contraccolpi, sia economici sia di immagine, ad un territorio turistico come il ponente ligure. “Non possiamo più rimandare – ha specificato – a Rivieracqua spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema fognario, bisogna trovare insieme le risorse, affinché non si verifichino più questi episodi”. Intanto venerdì dovrebbero concludersi i lavori sull’ultimo guasto accaduto. Se questo termine venisse confermato, sarebbe salvo il weekend del ponte legato al 2 giugno. Guarda l’intervista integrale di Sara Tonegutti: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

