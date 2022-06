Imperia: è arrivato alle 10 in punto in tribunale Luigino Dellerba, in corso l'udienza di convalida (Foto)

E’ arrivato in tribunale alle 10 in punto, a bordo del pulmino della Polizia Penitenziaria e passando ovviamente dal retro, Luigino Dellerba Sindaco di Aurigo arrestato lunedì scorso per una presunta tangente all’imprenditore edile Vincenzo Speranza. Quest'ultimo è arrivato verso le 11.10.

I due sono comparsi davanti al Gip di Imperia Anna Bonsignorio per l’udienza di convalida dell’arresto. Le manette ai loro polsi sono scattate lunedì mattina da parte dei carabinieri, quando Dellerba è stato sorpreso dai militari all’uscita della sede di Edil Cantieri in via De Sonnaz con in tasca una presunta mazzetta da 2.000 euro.

Le indagini della Procura non riguardano soltanto le posizioni di Dellerba e Speranza in riferimento alla presunta tangente. Ieri i Carabinieri hanno effettuato alcune verifiche al comune di Imperia e hanno acquisito una mole imponente di documenti. In particolare oggetto degli accertamenti sono una serie di pratiche relative agli appalti effettuato dalla Edilcantieri che negli ultimi anni ha eseguito una ventina di lavori. Gli inquirenti vogliono fare chiarezza sulle regolarità degli affidamenti. Tra i lavori eseguiti dalla ditta di Speranza c’è il rifacimento di piazza Mameli e piazza Maresca, ma anche il parco e la rotonda di Castelvecchio, la bretella di Caramagna e poi la manutenzione di diverse strade e anche del litigare costiero imperiese. I militari ieri avrebbero anche ascoltato a lungo la segretaria del comune Rosa Puglia.

Luigino Dellerba, detenuto nel carcere di Imperia è difeso dall’avvocato Carlo Fossati, mentre Speranza ristretto a Sanremo è difeso da Roberto Trevia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti coordinati dal procuratore capo Alberto Lari e dalla pm Barbara Bresci Dellerba si sarebbe intascato una mazzetta in cambio di lavori compiuti dalla Edil Cantieri nel suo comune con affidamento diretto in quanto sottosoglia.

Intanto, nella giornata di ieri i militari dell’Armi hanno effettuato perquisizioni e acquisizioni di documenti non solo in Municipio ad Aurigo ma anche presso l’ufficio tecnico del Comune di Imperia, trasferito momentaneamente nei locali dell’ex Asl in via Matteotti per i lavori che interessano il terzo piano di palazzo civico e in Provincia.

La Edil Cantieri, infatti, ha realizzato molte opere per conto del Comune capoluogo e questa circostanza potrebbe aver spinto aziende concorrenti a presentare un esposto dal quale sono originate le indagini che hanno portato agli arresti e che, pare, si protragga da un anno.