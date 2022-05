Nuova piazza Marconi a Badalucco: via ai lavori dal 6 giugno, Orengo "Mi piacerebbe che fosse pronta per la 50ª Sagra dello Stoccafisso" (foto)

Il 6 giugno prenderanno il via i lavori di restyling di piazza Marconi a Badalucco. Un intervento molto atteso sia dall'amministrazione comunale del sindaco Matteo Orengo che da tutto il paese.

400mila euro, per cambiare completamente quella che ambisce a diventare la piazza simbolo di Badalucco. Un progetto che ha una storia complessa. Il primo cittadino, aveva interpellato anche l'architetto Stefano Boeri, famoso in tutto il mondo per il suo bosco verticale, cittadino onorario di Badalucco e fiero ambasciatore del paese sulle più importanti riviste internazionali. Il Comune ha recepito i consigli ricevuti dall'archistar e da lì ha sviluppato un progetto che oggi entra nella fase operativa. Sarà la ditta Badessi di Imperia a mettere in pratica il disegno. I lavori sarebbero dovuti partire già da tempo ma la difficoltà internazionale nel reperire materie prime ha inciso anche su questo intervento nel paese del buon vivere.

"Si tratta di un intervento complesso. - sottolinea il sindaco Orengo - Il lavoro prevede il rifacimento della pavimentazione dove useremo della pietra, così come la rivisitazione delle ringhiere. Inoltre, rimuoveremo le panchine per lasciare spazio ad una zona rialzata che svolga la stessa funzione ma che si presti anche e soprattutto come palco. Ci sarà spazio per la zona bar della ProLoco che ci auguriamo possa aprire 12 mesi all'anno. Abbiamo pensato anche a una fontana zampillo dove intendiamo ricreare il logo del paese. Non mancheranno una illuminazione di pregio, un impianto di filodiffusione e grossi vasi con essenze e alberature. Dovrà essere la piazza di tutti: con spazi per far giocare i bambini, per accogliere i nostri anziani e per festeggiare".

La piazza in questi anni è stata al centro di alcuni interventi minori per quel che riguarda la manutenzione e l'abbellimento estetico. Con questo progetto però si punta ad un vero e proprio cambio d'aspetto: "Oggi è una piazza grigia, piatta, poco interessante, vogliamo renderla accattivante e di richiamo grazie ad una estetica gradevole, non invasiva ma capace di essere anche funzionale per gli abitanti e le associazioni. - analizza Orengo - Non a caso, andando anche incontro a quelle che sono state le osservazioni arrivate dalla popolazione abbiamo deciso di preservare 10 posti auto e non spostare i monumenti".

"Il nuovo piano rialzato e l'impianto audio sempre pronto all'uso, pensiamo possano essere da stimolo per organizzare eventi e manifestazioni tutto l'anno, tanto da parte di singoli, gruppi o associazioni ma perché no anche le nostre attività. Mai come in questo momento c'è bisogno di convivialità, serenità e gioia. La gente vuole ridere e cantare, perché no dopo un bel tuffo nel fiume per poi recarsi in uno dei locali del centro e trascorrere una bella serata estiva" - prosegue il sindaco.