Nozze a Sanremo per il calciatore della Salernitana Riccardo Gagliolo: sposerà la matuziana Martina Ravotti

Dopo la grande festa per la memorabile salvezza della sua Salernitana, il difensore italo-svedese Riccardo Gagliolo è pronto per coronare il suo sogno d’amore con la sanremese Martina Ravotti. La coppia ha scelto la Città dei Fiori per il loro ‘sì’.

Nato a Imperia, cresciuto ad Andora, Gagliolo ha iniziato la sua carriera nel calcio locale vestendo le maglie di Sanremese e Pro Imperia prima della scalata verso la Serie A con il Carpi; ha poi giocato in massima serie anche con la maglia del Parma per poi passare alla Salernitana nell’estate del 2021. Nella sua carriera ha indossato anche la maglia della nazionale svedese in occasione della partita del 18 novembre 2019 contro le Fær Øer valida per la qualificazione agli Europei 2020.

Chiusa la stagione con la grande volata salvezza, ora per Gagliolo è il momento della festa per il coronamento del sogno d’amore con la sua amata.

A Martina e Riccardo vanno i sinceri auguri da parte della redazione di SanremoNews.