Imperia: assemblea della fondazione Its' Accademia Ligure Agroalimentare al Sei-Cpt

Si è svolta stamattina al SEI-CPT di via Gazzano a Imperia, l'assemblea di partecipazione della fondazione ITS' Accademia Ligure Agroalimentare.

Durante l'assemblea, alla quale hanno partecipato soci fondatori, membri di partecipazione ed enti interessati a vario titolo, sono stati condivisi dal Prof. Enrico Zelioli, Presidente della Fondazione, le attività finora svolte dalla stessa, con particolare riferimento al corso Tecnico superiore delle produzioni e delle trasformazioni nella filiera olivicola-olearia, che ha l'obiettivo di formare professionisti altamente specializzati del settore agroalimentare.

Sono stati inoltre resi noti i prossimi progetti della neonata Fondazione, che includono tra l' altro la formazione di figure specializzate nel settore delle produzioni vitivinicole e delle piante aromatiche, altre due eccellenza, oltre a quella della produzione olivicola-olearia, caratterizzanti il territorio della Regione Liguria.

Il Presidente ha sottolineato la volontà della Fondazione di ampliare ulteriormente il bacino dei soci partecipanti, consentendo alle aziende di tutto il settore agroalimentare di poter favorire, aderendo all' ITS, la crescita e lo sviluppo di figure tecniche specializzate e che apporteranno contributo di professionalità di cui potranno beneficiare in un immediato futuro.

Al termine dei lavori i partecipanti hanno potuto degustare un pranzo con menù a base di olio E.V.O. ideato dagli allevi del corso dell' Accademia e realizzato per l' occasione dai corsiti del percorso triennale ‘Operatore della Ristorazione’ del SEI-CPT.