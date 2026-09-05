Sicurezza e prevenzione a Sanremo: con l'Arma dei Carabinieri al Circolo ACLI per fermare le truffe agli anziani

Martedì 8 settembre, dalle 16 alle 18, il Circolo ACLI San Martino di via Vesco ospita un laboratorio antitruffa condotto dall’Arma dei Carabinieri, all’interno del progetto Un Ponte tra Generazioni.

A guidare l’incontro saranno il Capitano Pierluigi Manenti, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sanremo, e il Maresciallo Ordinario Teresa Grasso della Stazione Carabinieri di Sanremo. Le due ore di attività sono dedicate a riconoscere e prevenire i raggiri che colpiscono più spesso le persone anziane: dal finto operatore delle utenze che si presenta al citofono alla telefonata allarmata su un parente in difficoltà, dal finto maresciallo alla proposta di un contratto “vantaggioso” firmato sull’uscio di casa, fino agli SMS e alle email che imitano banca o Poste.

Il taglio dell’incontro è pratico: non un elenco di pericoli, ma un metodo. Come verificare chi si ha davanti, quali frasi devono far scattare il dubbio, perché la fretta è sempre un segnale d’allarme, e a quale numero rivolgersi prima di aprire la porta o consegnare denaro. Chi ha già subito una truffa troverà indicazioni su come denunciare e a chi chiedere assistenza. Non è necessario saper usare computer o smartphone: si parlerà di situazioni quotidiane, con esempi concreti e spazio per le domande.

Prenotazioni

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria perché i posti in sala sono limitati. Iscrizioni online:

https://www.assoutenti.liguria.it/truffe-agli-anziani-tutor-digitali-liguria/

https://adocliguria.com/corsi-antitruffa-anziani

Il progetto

Un Ponte tra Generazioni è promosso da ADOC Liguria e Assoutenti Liguria nell’ambito del progetto Ben…Essere in Liguria, con capofila Auser Liguria, finanziato da Regione Liguria grazie alle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 72 del D.Lgs. 117/2017). Il progetto si articola in due attività: i laboratori antitruffa con l’Arma dei Carabinieri e i corsi di alfabetizzazione digitale con i tutor, organizzati in piccoli gruppi nelle sedi delle associazioni in tutta la Liguria. Il calendario completo è disponibile sui siti indicati sopra.





