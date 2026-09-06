Breakfast in Riviera, a Sanremo il progetto che unisce accoglienza, territorio e filiere locali

Sanremo, 6 settembre 2026 – Non soltanto una presentazione riuscita, ma il primo passo di un progetto che ha già dimostrato di saper unire mondi diversi attorno a un’idea semplice e potente: la Riviera può cominciare a raccontarsi fin dal risveglio. “Breakfast in Riviera – L’arte dell’ospitalità e della colazione mediterranea” ha raccolto ieri, nella splendida cornice del Roof dell’Hotel Nazionale di Sanremo, una partecipazione ampia e un interesse concreto da parte di operatori dell’hôtellerie, imprese artigiane, produttori agroalimentari, istituzioni e mondo della formazione.

La qualità dell’incontro si è misurata nel confronto, nella curiosità suscitata e nella volontà condivisa di dare seguito all’iniziativa. Il messaggio arrivato da Sanremo è netto: la prima colazione non è un servizio secondario né una voce da valutare soltanto in base al minor costo di acquisto. È il primo gesto di accoglienza della giornata e può diventare reputazione per l’albergo, mercato per le imprese locali, promozione per i borghi e memoria del viaggio per l’ospite.

Dalla visione all’impegno: firmato il Protocollo

Il passaggio che dà forza e prospettiva alla giornata è la firma del Protocollo d’intesa “Breakfast in Riviera” tra CNA Imperia, CNA Liguria e Camera di Commercio Italiana a Nizza Sophia Antipolis Costa Azzurra, con l’adesione di CNA Turismo e Commercio nazionale ed ECIPA CNA. L’intesa avvia un percorso strutturato e un Tavolo tecnico permanente per consolidare la collaborazione tra le due Riviere, sostenere le imprese e accompagnare il progetto dalla sperimentazione locale alla dimensione regionale e nazionale.

Una partecipazione autorevole e trasversale

A dare forza al confronto sono intervenuti Alessandro Piana, assessore all’Agricoltura e vicepresidente della Regione Liguria; Lucia Artusi, assessore al Demanio, Ragioneria e Tributi del Comune di Sanremo; Silvana Ormea, assessore alle Attività Produttive del Comune di Sanremo; Fulvia Proia, presidente CNA Turismo e Commercio Liguria; Mauro Menozzi, componente del Consiglio di amministrazione del Casinò di Sanremo; e Giacomo Rinaudo, direttore delle Relazioni istituzionali della Camera di Commercio Italiana a Nizza Sophia Antipolis Costa Azzurra.

Con loro, Christian Feliciotto, direttore dell’Hotel Nazionale; Federica Serena, della direzione dell’Hôtel Les Terrasses d’Èze; Paolo Madonia, docente dell’Istituto Alberghiero di Alassio e direttore del Grand Hotel des Anglais; Marco Misischia, presidente nazionale CNA Turismo e Commercio; Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio; Giuseppe Vivace, direttore nazionale ECIPA CNA; e Barbara Banchero, segretaria regionale CNA Liguria. Presenze diverse, unite dalla convinzione che qualità dell’accoglienza e valorizzazione delle filiere locali debbano procedere insieme.

Un modello semplice, immediatamente realizzabile

Il cuore operativo resta volutamente accessibile: inserire nella normale colazione dell’hotel un corner identificato dalla targa “Breakfast in Riviera” e composto da almeno cinque prodotti locali. Nessuna rivoluzione del buffet, ma una scelta visibile e riconoscibile di qualità e vicinanza al territorio. CNA Imperia lavorerà ora alla prima rete di strutture aderenti, faciliterà il contatto con produttori e artigiani e metterà a disposizione proposte e strumenti per raccontare agli ospiti origine, persone e valore dei prodotti.

La Riviera si è presentata con il suo volto migliore

Olio extravergine di oliva e olive Taggiasche, Lavanda Officinalis “Imperia”, focaccia, sardenaira, ciappe, pani e dolci dei borghi, specialità De.Co., formaggi dell’entroterra, mieli, confetture, agrumi, frutta, viennoiserie della Costa Azzurra e produzioni artigianali hanno dato forma a una colazione mediterranea vera, contemporanea e replicabile. Particolare apprezzamento hanno ricevuto le due creazioni del maestro pasticcere e gelatiere Alessandro Racca: “Aurora in Riviera”, brioche agli agrumi del Ponente con croccante e crema pasticcera all’olio EVO, e la focaccia sfogliata alle erbe aromatiche.