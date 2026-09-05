Sanremo: balneazione, revocato il divieto tra San Francesco e la scogliera del Morgana ma restano tre zone interdette

Arriva una prima buona notizia sul fronte della balneazione a Sanremo. A seguito delle comunicazioni di Arpal relative all'esito favorevole delle analisi suppletive, viene infatti revocato il divieto temporaneo di balneazione disposto per il punto di campionamento di corso Trento e Trieste. Il tratto interessato è quello compreso tra la foce del torrente San Francesco e la scogliera antistante l'edificio "Morgana", con le due estremità escluse. L'esito dei nuovi controlli consente quindi di superare il provvedimento temporaneo adottato nei giorni scorsi. L'ordinanza di revoca, fanno sapere dal Comune, è attualmente in fase di definizione e sarà formalizzata a breve.

La situazione resta invece ancora sotto osservazione in altre tre aree del litorale cittadino, dove i campionamenti suppletivi hanno dato esito sfavorevole. Per queste zone, dunque, i divieti di balneazione rimangono in vigore fino a nuove disposizioni. Il primo tratto interessato è quello denominato Ponente Foce Rio San Bernardo, che comprende il litorale situato a ovest del pennello di foce del Rio San Bernardo fino allo stabilimento "Mandala Beach", incluso. Si tratta quindi di una porzione di costa ben delimitata, nella quale permane il divieto in attesa degli ulteriori controlli previsti.

Confermato anche il divieto nella zona Bussola, per il tratto di litorale compreso tra la spiaggia libera attrezzata "Foce Levante" e lo stabilimento balneare "Bagni Matuzia", estremi compresi. Anche in questo caso gli esiti delle analisi suppletive non hanno consentito di procedere alla revoca della misura. Resta pertanto necessario rispettare il divieto di balneazione nell'area indicata, in attesa che i successivi accertamenti possano fornire indicazioni favorevoli. Le verifiche proseguiranno quindi per monitorare l'evoluzione della situazione e stabilire quando sarà possibile tornare alla piena fruibilità del tratto di mare.

Il terzo divieto ancora in vigore riguarda il Lungomare Italo Calvino. L'area interessata si estende tra la località "Pian di Nave" e la spiaggia libera attrezzata "Lungomare Calvino Piazzale", comprese. Anche per questo punto i campionamenti suppletivi hanno restituito un risultato sfavorevole e, di conseguenza, non è stato possibile procedere alla revoca del provvedimento. La situazione rimane dunque differenziata lungo il litorale sanremese: da una parte il tratto di corso Trento e Trieste, per il quale è arrivato l'esito positivo di Arpal, dall'altra le tre zone ancora interessate dalle restrizioni.

La revoca relativa a corso Trento e Trieste dovrà ora essere formalizzata attraverso l'apposita ordinanza comunale, attualmente in fase di definizione. Fino alla pubblicazione del nuovo provvedimento, il quadro ufficiale resta quindi quello indicato dalle comunicazioni dell'amministrazione. Per le tre aree dove i risultati sono stati sfavorevoli, invece, i divieti restano pienamente operativi. Saranno quindi i prossimi campionamenti e le successive comunicazioni di Arpal a determinare gli eventuali nuovi aggiornamenti. L'obiettivo resta quello di garantire la sicurezza dei bagnanti e consentire la riapertura dei tratti ancora interdetti non appena le condizioni lo permetteranno.