Le migliori carte di credito per acquistare online

Quando fate acquisti online, volete poter contare sulla vostra carta di credito per mantenere al sicuro le vostre informazioni.

Inoltre, volete che sia accettata da tutti i principali rivenditori e processori di pagamento.

Esistono diversi tipi di carte che possono aiutarvi in questo senso:

Le migliori carte premio sono ideali per lo shopping online, perché consentono di ottenere un cash back su ogni acquisto.

Se utilizzate queste carte per tutti i vostri acquisti online, il cash back si accumulerà rapidamente e compenserà gli interessi passivi dovuti alla spesa sulla carta.

Alcune carte consentono anche di riscattare i premi come credito di conto, il che significa che non dovrete aspettare la fine dell'anno per riaverli sul vostro conto.

Una buona carta offre punti bonus per gli acquisti effettuati presso determinati commercianti o settori.

I viaggi sono solitamente inclusi in questi bonus, quindi se utilizzate una carta presso gli hotel o le compagnie aeree quando fate acquisti online, potete guadagnare punti extra senza fare nulla di particolare.

Alcune carte di credito offrono una protezione supplementare contro gli acquisti fraudolenti effettuati con la carta.

La maggior parte degli emittenti richiede una notifica entro 60 giorni dal momento in cui ci si accorge di un'attività non autorizzata sul proprio conto.

Se la frode viene scoperta e il denaro viene rimborsato prima che siano trascorsi 90 giorni, la carta di credito può essere utilizzata come strumento di protezione.

Revolut

Revolut è una piattaforma bancaria digitale che offre una serie di carte di pagamento. È una delle startup in più rapida crescita in Europa e conta milioni di utenti in tutto il mondo.

La carta prepagata di Revolut può essere utilizzata ovunque accetti MasterCard, quindi può essere utilizzata come una normale carta di debito o di credito.

La carta non prevede commissioni né spese di cambio sugli acquisti. Non ci sono nemmeno commissioni di scoperto, commissioni di prelievo ATM o commissioni di abbonamento annuale.

È possibile utilizzare la carta Revolut per acquistare online qualsiasi cosa in qualsiasi valuta, compresi gli acquisti in criptovaluta accettati dai siti di scommesse e casinò online come www.sportaza.eu.

L'unica cosa da fare è creare un conto presso Coinbase o un altro exchange di criptovalute (non è necessario acquistare nulla).

Una volta creato il conto in criptovalute, è possibile depositare denaro direttamente su tale conto utilizzando la carta prepagata Revolut da qualsiasi parte del mondo senza dover pagare commissioni aggiuntive o affrontare tassi di conversione.

N26

N26 è la migliore carta di credito per lo shopping online. La banca tedesca ha una carta di credito senza canone e senza minimo che vi dà il 4% di cash back su tutti gli acquisti, che potete poi trasferire sul vostro conto corrente ogni mese.

La carta offre anche altri vantaggi, come i prelievi bancomat gratuiti in tutto il mondo e l'assicurazione di viaggio.

N26 è una delle banche europee in più rapida crescita ed è disponibile in 18 paesi. L'azienda si sta espandendo rapidamente in Europa, dove ha lanciato la sua applicazione di mobile banking all'inizio di quest'anno.

Se non siete tedeschi, potete comunque aprire un conto N26 utilizzando il vostro indirizzo esistente in Europa o in qualsiasi altro Paese in cui la banca offre servizi.