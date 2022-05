Serata gourmet a Diano Marina: da Golosamente è protagonista il cappon magro di Maurizio Pinto (foto)

Tre settimane dopo la memorabile cena con Ernst Knam e lo chef stellato Paolo Griffa, il ristorante Golosamente di Diano Marina questa sera (venerdì 27 maggio) è ancora teatro di un happening speciale. L’onda lunga di Aromatica, per un nuovo appuntamento gourmet. Ovviamente sold out.

Assoluto protagonista è il cappon magro e l’interprete principale è Maurizio Pinto, chef del Voltalacarta di Genova, ambasciatore – con la sua personale ricetta, che prevede trenta ingredienti - di questo straordinario piatto, tradizionale ligure, nel mondo.

Il titolo della cena è eloquente “Sua Maestà il Cappon Magro” e il menù sarà completato da un antipasto e un dolce preparati da Daniela Fraschetta, resident chef di Golosamente.

Ad essere appagato non sarà solo il palato dei presenti, ma anche la vista: Pinto infatti comporrà il cappon magro direttamente in sala, con un risultato che non mancherà di sorprendere.

E’ la terza volta, in un anno, di Pinto da Golosamente e, viste le richieste, non sarà sicuramente l’ultima. La serata è realizzata in collaborazione con Frantoio di Sant’Agata di Oneglia e Azienda Agricola Beronà di Diano Arentino.

Il cappon magro

Nato come piatto dei poveri, composto principalmente da avanzi e pesci di poco conto (nel 1700 l’aragosta era considerata crostaceo di terza categoria), con il passare degli anni il cappon magro è diventata la preparazione più festosa e fastosa della cucina ligure: una maestosa cupola poggiata su un letto di gallette del marinaio, composta da strati alternati di vari pesci e verdure, conditi con salsa verde, circondata da molluschi, sormontata da vistosi crostacei e decorata riccamente con uova, olive, capperi e verdure.