Imperia: alla Biblioteca 'Lagorio' il laboratorio per bambini “Tre linguaggi: parola, musica, disegno”

Sabato nella sala consiliare della Biblioteca Civica 'L.Lagorio' di Imperia, nell'ambito del Maggio dei Libri, grazie al Comune di Imperia e all'assessore alla cultura, si svolgerà un laboratorio per bambini da 0 a 6 anni dal titolo: “Tre linguaggi: parola, musica, disegno” a cura di 'Pànta Musicà'.

“I bambini saranno divisi per età (ore 10 bimbi da 0 a 18 mesi, ore 10.40 bimbi da 18 a 36 mesi, ore 11.20 i “grandi” fino a 6 anni) per meglio adattare i linguaggi alle loro capacità - spiega Giovanni Sardo, Presidente dell'associazione, che aggiunge - sappiamo tutti come i bambini ancor prima di nascere ascoltino le voci e la musica, è quindi normale proseguire questo dialogo con loro fin dai primi mesi di vita adattando il nostro linguaggio al loro. Sabato racconteremo una fiaba che è un mix di quelle che hanno accompagnato i nostri ultimi concerti per l'infanzia (Il Pescatore e Sirenella) e faremo esprimere i bambini tramite la musica e il disegno. A guidare il laboratorio sarà la nostra insegnante per l'infanzia Veronica Ioppolo dell'associazione G.B. Pergolesi- Musica in culla® accompagnata alla tastiera dal maestro Leonardo Ferretti Gallino. Le fiabe, che hanno fatto da filo conduttore dei concerti, sono state stampate in italiano e in ucraino, arricchite di disegni da colorare e dal link al video-audio libro, anche questi in italiano e in ucraino, per permettere ai piccoli di rivivere le emozioni della fiaba sia ascoltando il racconto che tramite le musiche e le immagini dei loro coetanei che hanno partecipato ai concerti e sono in vendita a sostegno delle attività di volontariato di Pànta Musicà per l'infanzia. Per le versioni in ucraino dobbiamo ringraziare Kateryna Svidzynska e Marharyta Zhuykova, che le hanno tradotte e raccontate”.





Il laboratorio è a ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione direttamente alla Biblioteca 'L.Lagorio' (0183-701607) o a Pànta Musicà (3929516481) anche tramite Whatsapp.

Con il progetto delle fiabe da leggere, ascoltare e colorare Pànta Musicà sarà presente anche il 4 giugno alle 17.30 a Porto Maurizio nell'ambito del Festival della Cultura Mediterranea con uno spettacolo con i bambini dal titolo: “Parole o musica? Un audio libro vivente”.