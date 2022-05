Coronavirus: tasso di positività in calo ma crescono i nuovi casi, muore a Sanremo un uomo di 56 anni

Sono 836 i nuovi casi di positività al covid rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 7.848 tamponi, tra molecolari, con il tasso di positività pari all’10,65%, in lieve calo rispetto a ieri.

In provincia di Imperia risultano 139 nuovi positivi, 142 a Savona, 420 a Genova e 128 a La Spezia. In lieve aumento il numero dei ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo: sono 33 (+3 rispetto a ieri), con le terapie intensive sempre vuote. Sono invece 178 (-10), in totale in Liguria i ricoverati per Covid, dei quali 7 (+1) in terapia intensiva.

Oggi si registrano quattro morti per Covid in Liguria, di cui un uomo di 56 anni a Sanremo. In isolamento domiciliare oggi sono 8.266 in tutta la regione, 572 in meno di ieri.

Sotto il bollettino con i dati delle ultime 24 ore.