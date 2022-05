Gli studenti del 'Ruffini' di Imperia a 'scuola' per un giorno negli hotel Londra e Royal di Sanremo

Esperienza di alto livello formativo ieri pomeriggio per gli studenti delle classi quarte e quinte sezione L e M dell'Istituto Tecnico Ruffini di Imperia. Una rappresentanza degli studenti delle quattro classi coinvolte, infatti ha partecipato a due 'Episodi di Apprendimento Situato', rispettivamente di lingua inglese al Grand Hotel Londra e di lingua tedesca all'hotel Royal di Sanremo.

I ragazzi si sono messi in gioco mettendo in atto le competenze comunicative nelle lingue straniere studiate in aula, applicandole in un contesto lavorativo di alto livello. Accolti con molta gentilezza e professionalità dal personale degli hotel i due 'Episodi' hanno sviluppato anche competenze differenti. Gli studenti delle classi quarte hanno scoperto il mondo dell’hotellerie storica, visitando stanze e saloni del Grand Hotel Londra e respirando le atmosfere della Nostra Riviera di inizio secolo scorso.

Gli studenti in visita all'hotel Royal si sono invece avvicinati all'etichetta necessaria per lavorare in un albergo di così alto livello, focalizzandosi sulla gestualità, il linguaggio la prossemica da utilizzare nelle varie situazioni. Diverse anche le attività preparate dalle insegnanti di lingua: presso il Grand Hotel Londra 6 differenti dialoghi e situazioni alla Reception, presso il Royal due dialoghi alla reception e 2 ai piani.

Mettersi alla prova 'sul campo' ha un risvolto didattico molto importante che coinvolge non solo le discipline scolastiche ma anche tutte quelle soft skills cosi importanti nel mondo del lavoro di oggi.

"Un sentito grazie - dicono dalla scuola - all’hotel manager del Grand Hotel Londra Francesco Di Benedetto e a tutto il personale che ha accolto gli studenti e dedicato loro il tempo necessario per tutte le attività e al personale del Royal Hotel in particolare a Carmine Lonegro Front Office Manager e a Antonella Giordano Reservation Manager".